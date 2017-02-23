16:18, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi





Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fas'Ä±n gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik kuvvetleri tarafÄ±ndan durdurulan bir kamyonda yaklaÅŸÄ±k 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi. AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu uyuÅŸturucu maddenin kozmetik ÅŸiÅŸelerine gizlenmiÅŸ halde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. Fas vatandaÅŸÄ± 48 yaÅŸÄ±ndaki kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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