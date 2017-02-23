Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas'Ä±n gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¼venlik kuvvetleri tarafÄ±ndan durdurulan bir kamyonda yaklaÅŸÄ±k 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
AÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu uyuÅŸturucu maddenin kozmetik ÅŸiÅŸelerine gizlenmiÅŸ halde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
Fas vatandaÅŸÄ± 48 yaÅŸÄ±ndaki kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°srail hapishanelerinde 37 yÄ±l tutulan Filistinli Bergusi'nin yeniden mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Gazze'de protesto edildi
KGB tarafÄ±ndan Sovyetler BirliÄŸi adÄ±na casusluk iÃ§in 1970'lerde ABD'ye gÃ¶nderilen ve Jack Barsky adÄ±yla yaÅŸayan Alman, hayat hikayesini gelecek ay Ã§Ä±kacak kitabÄ±nda aktardÄ±
Ukraynaâ€™da Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
Sosyal medyada "Hepimiz ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z" etiketi ile kampanya baÅŸlatanlar Myanmar'da tesisleri bulunan Unilever'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi Polman'a mektup gÃ¶nderdi
Tayland'da liderleri yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamalarÄ±yla aranan Dhammakaya tarikatÄ±ndan keÅŸiÅŸler, arama yapmak isteyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin giriÅŸini engellemek iÃ§in tapÄ±nak Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturdu
BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸanan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±
Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan PKK, ÅŸimdi de Erbil'e yakÄ±n Mahmur ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yeni karargahlar oluÅŸturma giriÅŸimi iÃ§erisinde
Parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda "yenilikÃ§i kanadÄ±" temsil eden Kongrenin ilk MÃ¼slÃ¼man Ã¼yesi Ellison ve "yerleÅŸik dÃ¼zenin" savunucularÄ±ndan eski Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Perez en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
Kuzey Kore, Ã‡in'i isim vermeden "ABD'nin etkisiyle hareket etmekle" eleÅŸtirdi.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BM gÃ¶zetiminde 4. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, ikili toplantÄ±larla baÅŸladÄ±
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±sÄ±nda 11 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kentinin batÄ± yakasÄ±ndaki Musul UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na girdiÄŸi, uÃ§ak pistinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼nde olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye, Ä°ngiltere ve Ä°spanya'dan 11 ortaÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Zeki Otistik Projesi" ile otizmli Ã¶ÄŸrencilerin, tablet, akÄ±llÄ± telefon ve akÄ±llÄ± saat gibi teknolojik cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶ÄŸrenme dÃ¼zeylerinin ve iletiÅŸim becerilerinin geliÅŸtirilmesi hedefleniyor
Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu batÄ± Musul'un gÃ¼neyinden Ã¼Ã§ koldan ilerlemeye devam ediyor
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, BatÄ± Åžeria ve KudÃ¼s'te dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nlarda 20 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±