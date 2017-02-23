16:26, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

ABD 5 G'ye hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'li iletiÅŸim devi Verizon, tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 5G teknolojisine ait altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmak Ã¼zere olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 5G hizmetinin pilot uygulama amacÄ±yla bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ± bitmeden ABD'nin 11 eyaletinde ev ve iÅŸyeri kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunulacaÄŸÄ± ifade edildi.

Yeni hizmetin Ann Arbor, Atlanta, Bernardsville, Brockton, Dallas, Denver, Houston, Miami, Seattle, Sacramento ve Washington, D.C. ÅŸehirlerinde kullanÄ±cÄ±lara sunulacaÄŸÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ilk etapta "birkaÃ§ yÃ¼z" kullanÄ±cÄ±nÄ±n bu ÅŸehirlerde hizmeti Ã¼cretsiz olarak deneyebileceÄŸi bilgisine yer verildi.

AÃ§Ä±klamada, ayrÄ±ca, Verizon'Ä±n 5G teknolojisini geliÅŸtirmek iÃ§in mikroÃ§ip Ã¼reticisi teknoloji devlerinden Ericsson, Intel, Qualcomm Technologies ve Samsung'la iÅŸbirliÄŸi halinde olduÄŸu bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Verizon'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda, ABD'li bir diÄŸer iletiÅŸim devi AT&T de, ocak ayÄ±nda 5G teknolojisinin bu yÄ±l iÃ§inde Ã¼lkenin Austin ve Indianapolis ÅŸehirlerinde hizmete sunulacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, yeni teknoloji sayesinde kullanÄ±cÄ±larÄ±n saniyede 400 Mbps (megabit) veya daha Ã¼zeri hÄ±zlara ulaÅŸabileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Uzmanlar, 5G teknolojisinin yeni olduÄŸunu ve tam olarak geliÅŸmesi iÃ§in birkaÃ§ yÄ±la ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna dikkati Ã§ekerken, 5G teknolojisini destekleyen mobil cihazlarÄ±n gelecekte piyasada yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla cep telefonlarÄ± ve tabletlerden fiber optik hÄ±zÄ±yla internete baÄŸlanmanÄ±n ve 4K Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde internetten video yayÄ±nÄ± yapmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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