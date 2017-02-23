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17:46, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Avrupa
16:41, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Ukraynaâ€™da milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Ukraynaâ€™da milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Ukraynaâ€™da Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukraynaâ€™da Petro PoroÅŸenko Bloku BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Petro PoroÅŸenko Bloku Temsilcisi Ä°gor GrÄ±niv, Parlamentoâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada GonÃ§arenkoâ€™nun Odessa ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. GrÄ±niv, GonÃ§arenkoâ€™nun bulunmasÄ± iÃ§in acil bir ÅŸekilde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¶zel tim oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

Parlamento BaÅŸkanÄ± Andrey Parubiy de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine GonÃ§arenkoâ€™nun bulunmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Ukrayna BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Larisa Sargan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kaÃ§Ä±rÄ±lma hadisesini doÄŸrulamakla yetindi.

Konuyla ilgili olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Parti yetkililerince, GonÃ§arenkoâ€™nun dÃ¼n akÅŸam genel kurul sonrasÄ±nda acil olarak Odessaâ€™ya gittiÄŸi ve sonrasÄ±nda kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.



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