16:41, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ukraynaâ€™da milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±





Ukraynaâ€™da Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ukraynaâ€™da Petro PoroÅŸenko Bloku BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Petro PoroÅŸenko Bloku Temsilcisi Ä°gor GrÄ±niv, Parlamentoâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada GonÃ§arenkoâ€™nun Odessa ÅŸehrinde kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. GrÄ±niv, GonÃ§arenkoâ€™nun bulunmasÄ± iÃ§in acil bir ÅŸekilde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¶zel tim oluÅŸturmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti. Parlamento BaÅŸkanÄ± Andrey Parubiy de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine GonÃ§arenkoâ€™nun bulunmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. Ukrayna BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Larisa Sargan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kaÃ§Ä±rÄ±lma hadisesini doÄŸrulamakla yetindi. Konuyla ilgili olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Parti yetkililerince, GonÃ§arenkoâ€™nun dÃ¼n akÅŸam genel kurul sonrasÄ±nda acil olarak Odessaâ€™ya gittiÄŸi ve sonrasÄ±nda kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

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