16:51, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

ABD'deki Rus ajanÄ± hayatÄ±nÄ± anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan casusluk yapmasÄ± iÃ§in ABD'ye gÃ¶nderilen Alman asÄ±llÄ± kiÅŸi, ABD'ye gidiÅŸini, bu Ã¼lkede nasÄ±l yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri, casusluk faaliyetlerini ve sonunda nasÄ±l yeni bir hayat kurduÄŸunu yazdÄ±ÄŸÄ± anÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±.

Ä°ngiliz yayÄ±n kuruluÅŸu BBC'nin haberine gÃ¶re, Jack Barsky adÄ±nÄ± alan Albert Dittrich, gelecek ay piyasaya Ã§Ä±kacak "Deep Undercover" adlÄ± kitapta hayat hikayesi aktardÄ±.

Rusya'nÄ±n, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminden beri "uyuyan ajan" tabir edilen ve ABD'de bir AmerikalÄ± gibi yaÅŸayan casuslara sahip olduÄŸunu belirten Barsky, Albert Dittrich olarak dÃ¼nyaya geldiÄŸi DoÄŸu Almanya'da 1970'lerin ortasÄ±nda bir Ã¼niversitede kimya profesÃ¶rÃ¼ olmayÄ± beklerken KGB tarafÄ±ndan seÃ§ildiÄŸini ve Moskova'da bir AmerikalÄ± gibi yaÅŸamayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlattÄ±.

"ABD'ye kendimi bir Amerikan vatandaÅŸÄ± olarak yansÄ±tÄ±p Ã¼st dÃ¼zey karar verici kiÅŸilerle iliÅŸki kurmak iÃ§in yollanmÄ±ÅŸtÄ±m." ifadesini kullanan Alman casus, gÃ¶revinin "dÃ¼ÅŸman Ã¼lkenin" baÅŸkentinde sahte bir kimlik altÄ±nda ajanlÄ±k gÃ¶revini icra etmek olduÄŸunu belirtti.

Albert Dittrich, 29 yaÅŸÄ±nda 1978 sonbaharÄ±nda KanadÄ± vatandaÅŸÄ± William Dyson adÄ±yla birÃ§ok Ã¼lke deÄŸiÅŸtirerek New York'a gitti. Dittrich, daha sonra "aniden ortadan kaybolan" Dyson yerine 1955 yÄ±lÄ±nda 10 yaÅŸÄ±ndayken Washington'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Jack Barsky'nin kimlik bilgilerini kullanmaya baÅŸladÄ± ve bundan sonra hayatÄ±nÄ± Jack Barsky adÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Barsky, bu sÄ±rada kusursuz bir Ä°ngilizce konuÅŸuyor ve nakit olarak 10 bin dolar parasÄ± bulunuyordu.

GeÃ§miÅŸini soran kiÅŸilere New Jersey'de zor bir hayatÄ± olduÄŸunu ve liseyi terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra bir Ã§iftlikte yÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Barsky, "hayata ÅŸans vermek adÄ±na tekrar New York'a gelmeye karar verdiÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yordu.

Sovyet ajanÄ±, yÄ±llar iÃ§inde Jack Barsky'nin doÄŸum sertifikasÄ±nÄ± kullanarak kÃ¼tÃ¼phane kimliÄŸi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi ve sosyal sigorta kartÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

KGB'nin verdiÄŸi Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle iletiÅŸim kurma gÃ¶revini baÅŸaramayan Barsky, bunun yerine Manhattan'da posta daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±. Barsky, bu iÅŸini "AmerikalÄ±laÅŸmamda bu iÅŸ Ã§ok iÅŸime yaradÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§miÅŸimi merak etmeyen kiÅŸilerle iletiÅŸime giriyordum." ÅŸeklinde anlattÄ±.

Barsky, ABD'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±llarda iki senede bir Alman eÅŸi Gerlinde ve oÄŸlu Matthias ile buluÅŸmak iÃ§in DoÄŸu Almanya'ya gitti. Ailesi onun Kazakistan'daki uzay Ã¼ssÃ¼nde iyi maaÅŸlÄ± ve gizli bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.

YÄ±llar iÃ§inde Sovyetler'in ABD'ye yolladÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kuÅŸak ajan olduÄŸunu anlayan Barsky, kendisi gibi 10 ila 12 casus yetiÅŸtirildiÄŸini, bunlardan bir kÄ±smÄ±nÄ±n hala ABD'de olduÄŸu tahmini ettiÄŸini kaydetti.

New York Ãœniversitesinde bilgisayar eÄŸitimi alan ve Met Life sigortacÄ±lÄ±k ÅŸirketinde programcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan KGB ajanÄ±, ABD'de yaÅŸadÄ±kÃ§a BatÄ± hakkÄ±nda kendisine empoze edilen "ÅŸeytanÄ±n sistemi" fikrinin yalan olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±. Barsky, dÃ¼ÅŸmanÄ±n gerÃ§ek anlamda ÅŸeytan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu yÃ¼zden her zaman gerÃ§ek anlamda ÅŸeytan kiÅŸiyi bulmak iÃ§in bekledim." ifadelerini kullandÄ±.

Almanya'daki ailesini yÄ±llarca gÃ¶rmeyen Barsky, bu arada GuyanalÄ± kaÃ§ak bir gÃ¶Ã§menle 1985 yÄ±lÄ±nda evlendi ve bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu oldu. Barsky, artÄ±k iki farklÄ± kimlik ve iki aile sahibi olmuÅŸtu.

- "DÃ¶nmek zorundasÄ±n yoksa Ã¶lÃ¼rsÃ¼n"

Barsky, 10 senenin sonunda 1988'de Ã¼lkesine geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) gerÃ§ek kimliÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu.

KÄ±zÄ± Chelsea'yi geride bÄ±rakamayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Barsky, bir sÃ¼re KGB'yi oyalamayÄ± baÅŸardÄ±. Ancak bir gÃ¼n bir baÅŸka Sovyet casusu metro istasyonunda Barsky'ye "DÃ¶nmek zorundasÄ±n yoksa Ã¶lÃ¼rsÃ¼n" yazÄ±lÄ± bir mesaj verdi.

Barsky, bu sÃ¼reci kitabÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Rusya'ya ÅŸifreli bir dille mektup yazarak eve gelemeyeceÄŸimi Ã§Ã¼nkÃ¼ bir tÃ¼r AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve ABD'de de kalarak iyileÅŸebileceÄŸimi sÃ¶yledim. AynÄ± mektupta Ruslara Ã¼lkeden ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±mÄ± ve gizli bilgileri paylaÅŸmayacaÄŸÄ±mÄ±, sadece ortadan kaybolarak iyileÅŸmek istediÄŸimi belirttim."

Bir sÃ¼re Ã¶lÃ¼m korkusu yaÅŸayan Barsky, aradan geÃ§en aylarda ne FBI'Ä±n ne de KGB'nin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almamasÄ± Ã¼zerine rahatladÄ±. Bu sÄ±rada kendisine orta sÄ±nÄ±f bir AmerikalÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayatÄ± kurmaya baÅŸladÄ±.

New York'ta yeni bir eve yerleÅŸen Barsky, geÃ§miÅŸinin bir gÃ¼n kendisini "yakalayacaÄŸÄ±nÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Nitekim, o gÃ¼n Sovyetler BirliÄŸi'nin Ã§Ã¶kmesinden sonra 1992'de geldi. Saf deÄŸiÅŸtiren Vasili Nikitich Mitrokhin adlÄ± KGB Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, birÃ§ok gizli bilgiyle birlikte Barsky'nin kimliÄŸini BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin istihbaratÄ±na ifÅŸa etti.

Bunun ardÄ±ndan FBI yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l boyunca Barsky'yi takip etti. Barsky'nin evinin yanÄ±ndaki evi satÄ±n alan FBI ajanlarÄ±, Barsky'nin gerÃ§ekten casus olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hala aktif olarak casusluk yapÄ±p yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

FBI ajanlarÄ±nÄ±n dinlediÄŸi Barsky, bir gÃ¼n eÅŸiyle tartÄ±ÅŸÄ±rken geÃ§miÅŸini itiraf etti ve bu sÃ¶zleri dinlemeye takÄ±ldÄ±. AradÄ±klarÄ± kanÄ±tÄ± sonunda bulan FBI ajanlarÄ± Barsky'yi yakaladÄ±.

Barsky, kitabÄ±nda o anÄ±, "GÃ¶sterinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. FBI ajanÄ±na 'Nerede kaldÄ±nÄ±z' diye sordum." sÃ¶zleriyle aktardÄ±.

Sorguya alÄ±nan Barsky, bildiklerini anlattÄ± ve yalan makinesinden geÃ§irildikten sonra hapse gÃ¶nderileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesine raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. FBI, Barsky'nin Amerikan vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almasÄ±na yardÄ±m etti, hatta kendisini yakalayan FBI ajanÄ± Barsky'nin en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri oldu.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapan "eski KGB casusu", ilk eÅŸinin kendisiyle hala gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ancak Almanya'daki oÄŸluyla Ã§ok iyi bir iliÅŸkisi bulunduÄŸunu ifade etti. Barsky, hayatÄ±ndaki deÄŸiÅŸimi kitabÄ±nda ÅŸu sÃ¶zlerle dile getirdi:

"ArtÄ±k ABD ile Almanya arasÄ±ndaki bir futbol maÃ§Ä±ndan bahsederken ABD iÃ§in 'biz' diyorum. ArtÄ±k bir Alman deÄŸilim. Metamorfozum tamamlandÄ±."