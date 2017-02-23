THY uÃ§aÄŸÄ± ABD'ye zorunlu iniÅŸ yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za nedeniyle ABD'nin baÅŸkenti Washington'a zorunlu iniÅŸ yaptÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan dÃ¼n gece saat 02.00'de KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'ya hareket eden uÃ§akta teknik bir arÄ±za yaÅŸandÄ±. Kule ile irtibata geÃ§en uÃ§aÄŸÄ±n kaptan pilotu, Washington'a zorunlu iniÅŸ iÃ§in izin istedi.
UÃ§ak, TÃ¼rkiye saatiyle 15.30'ta Washington Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na sorunsuz indi.
Kontrol iÃ§in hangara alÄ±nan uÃ§aktaki yolcularÄ±n gerekli kontrollerin ardÄ±ndan Havana'ya hareket edeceÄŸi bildirildi.
UÃ§akta Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar ve beraberindeki heyetin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi
TSK destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n merkezini ele geÃ§irdi. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz" dedi
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±