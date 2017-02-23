17:20, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

THY uÃ§aÄŸÄ± ABD'ye zorunlu iniÅŸ yaptÄ±





Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§aÄŸÄ± teknik arÄ±za nedeniyle ABD'nin baÅŸkenti Washington'a zorunlu iniÅŸ yaptÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan dÃ¼n gece saat 02.00'de KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'ya hareket eden uÃ§akta teknik bir arÄ±za yaÅŸandÄ±. Kule ile irtibata geÃ§en uÃ§aÄŸÄ±n kaptan pilotu, Washington'a zorunlu iniÅŸ iÃ§in izin istedi. UÃ§ak, TÃ¼rkiye saatiyle 15.30'ta Washington Dulles UluslararasÄ± HavalimanÄ±'na sorunsuz indi. Kontrol iÃ§in hangara alÄ±nan uÃ§aktaki yolcularÄ±n gerekli kontrollerin ardÄ±ndan Havana'ya hareket edeceÄŸi bildirildi. UÃ§akta Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Ã‡aÄŸlar ve beraberindeki heyetin de bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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