EskiÅŸehir'de FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± iki ÅŸirkete kayyum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
EskiÅŸehir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce FETÃ–/PDY baÄŸlantÄ±lÄ± iki ÅŸirket hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±.
1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararÄ±yla FETÃ–/PDY ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen Ä°ÅŸtah HazÄ±r Yemek Sanayi Ticaret AÅž ile EskiÅŸehir Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Merkezi AÅž'nin yÃ¶netim organÄ± yetkileri devredilerek, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandÄ±.
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EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi
TSK destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n merkezini ele geÃ§irdi. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz" dedi
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek
Kocaeli merkezli 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda daha Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lanlarÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± TÃœBÄ°TAK Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 24 ÅŸÃ¼pheliden 13'Ã¼ adliyeye sevk edildi
Halk oylamasÄ± kampanyasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± salon toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlemeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen CHP, bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok fazla miting de yapmayacak
Ä°stanbul'da gerekli ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yan Suriyelilere vatandaÅŸlÄ±k verilmesine referandumdan sonra baÅŸlanacak
Ankara'da, bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi. Operasyonda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan BaÅŸbakanÄ± Navaz Åžerif, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±landÄ±