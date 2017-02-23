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17:46, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
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17:35, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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EskiÅŸehir'de FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± iki ÅŸirkete kayyum
EskiÅŸehir'de FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± iki ÅŸirkete kayyum

EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EskiÅŸehir'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce FETÃ–/PDY baÄŸlantÄ±lÄ± iki ÅŸirket hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±.

1. Sulh Ceza Mahkemesinin kararÄ±yla FETÃ–/PDY ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen Ä°ÅŸtah HazÄ±r Yemek Sanayi Ticaret AÅž ile EskiÅŸehir Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Merkezi AÅž'nin yÃ¶netim organÄ± yetkileri devredilerek, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandÄ±.

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Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ± EskiÅŸehir
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