17:42, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ä°srail mahkemesinin kararÄ± protesto edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze Åžeridi'nde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ä°srail hapishanelerinde geÃ§iren Filistinli Nail el-Bergusi'nin yeniden mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± protesto edildi.

Vaid Esirler ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne KavuÅŸanlar DerneÄŸi tarafÄ±ndan Gazze kentinde dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail mahkemesinin Bergusi hakkÄ±ndaki kararÄ±na tepki gÃ¶sterildi.

TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarda Bergusi'nin Ä°srail hapishanelerinde geÃ§irdiÄŸi 37 yÄ±la vurgu yapan gÃ¶stericiler, tÃ¼m Filistinli tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Vaid DerneÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdullah Kandir gÃ¶steride yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n, Ä°srail hapishanelerinde Ã¶mrÃ¼nÃ¼n Ã¼Ã§te ikisini geÃ§iren Bergusi ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸumuzu gÃ¶stermek amacÄ±yla burada toplandÄ±k." dedi.

Filistin Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmed Bahr da Bergusi'nin 2011'de "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Filistinli tutuklu hakkÄ±nda daha Ã¶nce verilen hÃ¼kmÃ¼ yenilemek Ä±rkÃ§Ä± ve kabul edilemez bir davranÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, Bergusi'yi dÃ¼n mÃ¼ebbet ve 18 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum etmiÅŸti.

Ä°srail hapishanelerinde en uzun sÃ¼re kalan siyasi tutuklu olarak kayÄ±tlara geÃ§en Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yÄ±lÄ±nda 19 yaÅŸÄ±ndayken tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Hamas Hareketi ile Ä°srail arasÄ±nda varÄ±lan "esir takasÄ±" anlaÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda 2011'de serbest bÄ±rakÄ±lan Bergusi, sonrasÄ±nda geÃ§ici sÃ¼relerle birÃ§ok kez gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak 20 Haziran 2014'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bergusi, tutuklanarak yeniden cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.