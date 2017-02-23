Kuş gribi Çin’i etkisi altına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin Tarım Bakanlığı kümes hayvanlarının ülke içindeki yaygın hareketinden dolayı, kuş gribi hastalığının yayılmasını önlemenin kolay olmadığını açıkladı.
Şimdiye dek, H7N9 virüsü kuşlarda çok az klinik belirti gösterirken, insanlara bulaşması durumunda hastalığa neden oluyordu.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından salı günü yapılan açıklamada, Çin’in kümes hayvanlarında ciddi hastalık yapabilecek bir virüs dönüşümü tespit ettiği, bunun yakından takip edilmesi gerektiği aktarıldı.
Enfeksiyon kapmış 2 kişiden alınan virüs örnekleri laboratuvar ortamında kuşlara enjekte edildi ve kuşların ciddi şekilde hasta olduğu görüldü.
Çin’de 19 Ocak ile 14 Şubat arasındaki dönemde, 304 kişiye kuş gribi bulaştığı laboratuvar tarafından teyit edildi. WHO tarafından pazartesi günü yapılan en son güncellemeye göre bu 304 vaka arasında 36 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan virüsün dönüşümü, hastalığın bazı sürülerde daha belirgin hale gelerek tespit ve kontrolü kolaylaştırabilir.
WHO sözcüsü Christian Lindmeier, “Bu değişiklikler ilk kez tespit edildi. Şimdiye dek yalnızca Çin’in Guangdong eyaletinde 2 vaka görüldü. Şimdiye kadar benzer değişimlerin başka yerlerde de görüldüğüne dair rapor yok.” şeklinde konuştu.
Yayınlanan rapora göre, virüsün tespiti sonrasında itlaf edilecek hayvanlar tazmin edilecek.
Hayvan sağlığı uzmanlarına göre kuş gribi enfeksiyon oranları önceden düşünülenden çok daha yüksek. Bunun nedeni, insanlar için ölümcül olan virüsü tavuklarda ve kazlarda tespit etmenin zor olması.
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