DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:53, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Balkanlar
18:00, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Bosna Hersek'ten soykÄ±rÄ±m davasÄ± baÅŸvurusu
Bosna Hersek'ten soykÄ±rÄ±m davasÄ± baÅŸvurusu

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu.

Bosna Hersek'i temsilen Lahey'e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek'in, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurusunu UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na bugÃ¼n teslim etti.

BaÅŸvurunun Lahey'de kabul edilmesinin ardÄ±ndan belirlenen maddelerin davanÄ±n ilgili tarafÄ± SÄ±rbistan'a gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

BOSNA HERSEK'TE GERGÄ°NLÄ°K DEVAM EDÄ°YOR

Bu arada, baÅŸkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyince SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã¼zerine dÃ¼zenlenen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BoÅŸnak Ãœyesi Bakir Ä°zetbegovic'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terketmesiyle yarÄ±da kesildi.

Konsey oturumunun yarÄ±da kesilmesinin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ä°zetbegovic, soykÄ±rÄ±m davasÄ± sÃ¼recinin 25 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, o gÃ¼nden bu gÃ¼ne deÄŸiÅŸen bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Ä°zetbegovic, soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n Ã¼lkede son gÃ¼nlerde gerginlik yarattÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "KararÄ± geri Ã§ekmediÄŸimiz iÃ§in kriz Ã§Ä±karmakla suÃ§lanÄ±yoruz. AsÄ±l kriz Ã§Ä±karanlar iÅŸledikleri soykÄ±rÄ±mÄ± inkar edenler, savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ± Ã¶venler ve Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±na savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± verenlerdir." diye konuÅŸtu.

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Mladen Ä°vanic de soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±ndan endiÅŸe duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "KararÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yakÄ±nda kanÄ±tlanacak. Beni asÄ±l endiÅŸelendiren Bosna Hersek kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karar alÄ±nmasÄ± ve paralel yapÄ±lanma." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan, BarÄ±ÅŸ Uygulama Konseyi (PIC) de Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Saraybosna'da toplandÄ±.



Ä°lgili Konular Bosna Hersek SoykÄ±rÄ±m davasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Balkanlar Haberleri
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te bir ilkokulu kapattÄ±
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te bir ilkokulu kapattÄ±

Ä°srail polisi, DoÄŸu KudÃ¼s'te 250 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ En-Nuhba Erkek Ä°lkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek kapattÄ±
MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan Ã¼yelerine yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±lar
MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan Ã¼yelerine yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±lar

MÄ±sÄ±r'daki Ä°hvan'Ä±n ikinci adamÄ± Abdurrahman bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek'ten soykÄ±rÄ±m davasÄ± baÅŸvurusu
Bosna Hersek'ten soykÄ±rÄ±m davasÄ± baÅŸvurusu

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu
KuÅŸ gribi Ã‡in i etkisi altÄ±na aldÄ±
KuÅŸ gribi Ã‡inâ€™i etkisi altÄ±na aldÄ±

KÃ¼resel saÄŸlÄ±k otoriteleri H7N9 kuÅŸ gribi tÃ¼rÃ¼nÃ¼n daha tehlikeli bir tÃ¼re dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Ä°srail mahkemesinin kararÄ± protesto edildi
Ä°srail mahkemesinin kararÄ± protesto edildi

Ä°srail hapishanelerinde 37 yÄ±l tutulan Filistinli Bergusi'nin yeniden mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Gazze'de protesto edildi
ABD'deki Rus ajanÄ± hayatÄ±nÄ± anlattÄ±
ABD'deki Rus ajanÄ± hayatÄ±nÄ± anlattÄ±

KGB tarafÄ±ndan Sovyetler BirliÄŸi adÄ±na casusluk iÃ§in 1970'lerde ABD'ye gÃ¶nderilen ve Jack Barsky adÄ±yla yaÅŸayan Alman, hayat hikayesini gelecek ay Ã§Ä±kacak kitabÄ±nda aktardÄ±
Ukrayna da milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Ukraynaâ€™da milletvekili kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Ukraynaâ€™da Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi
Fas'ta 3 ton uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi

Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
Dev ÅŸirkete ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Dev ÅŸirkete ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sosyal medyada "Hepimiz ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z" etiketi ile kampanya baÅŸlatanlar Myanmar'da tesisleri bulunan Unilever'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi Polman'a mektup gÃ¶nderdi
Budist keÅŸiÅŸlerden askerlerin arama yapmasÄ±na engel
Budist keÅŸiÅŸlerden, askerlerin arama yapmasÄ±na engel

Tayland'da liderleri yolsuzluk ve kara para aklama suÃ§lamalarÄ±yla aranan Dhammakaya tarikatÄ±ndan keÅŸiÅŸler, arama yapmak isteyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin giriÅŸini engellemek iÃ§in tapÄ±nak Ã¶nÃ¼nde set oluÅŸturdu
Ä°ngiltere'de 8 bin evde elektrik yok
Ä°ngiltere'de 8 bin evde elektrik yok

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yaÅŸanan "Doris" fÄ±rtÄ±nasÄ±, Ä°ngiltere'nin kuzeyi, DoÄŸu Anglia, Kuzey Ä°rlanda, Galler'in kuzeyi, Midlands ve Ä°skoÃ§ya'yÄ± etkisi altÄ±na aldÄ±
PKK'dan Irak'ta yeni kamp giriÅŸimi FOTO
PKK'dan Irak'ta yeni kamp giriÅŸimi | FOTO

Musul'un Sincar ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lan PKK, ÅŸimdi de Erbil'e yakÄ±n Mahmur ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde yeni karargahlar oluÅŸturma giriÅŸimi iÃ§erisinde
ABD'de Demokrat Parti yeni baÅŸkanÄ±nÄ± arÄ±yor
ABD'de Demokrat Parti yeni baÅŸkanÄ±nÄ± arÄ±yor

Parti baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda "yenilikÃ§i kanadÄ±" temsil eden Kongrenin ilk MÃ¼slÃ¼man Ã¼yesi Ellison ve "yerleÅŸik dÃ¼zenin" savunucularÄ±ndan eski Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Perez en gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylar olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor
Kuzey Kore basÄ±nÄ±ndan Ã‡in eleÅŸtirisi
Kuzey Kore basÄ±nÄ±ndan Ã‡in eleÅŸtirisi

Kuzey Kore, Ã‡in'i isim vermeden "ABD'nin etkisiyle hareket etmekle" eleÅŸtirdi.
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BM gÃ¶zetiminde 4. turu dÃ¼zenlenen Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, ikili toplantÄ±larla baÅŸladÄ±
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±
Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ±

Afganistan'da Taliban'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±sÄ±nda 11 Taliban Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼

Haberler

SrebrenitsalÄ± annelerden soykÄ±rÄ±m davasÄ±na destek
SrebrenitsalÄ± annelerden soykÄ±rÄ±m davasÄ±na destek

Bosna Hersek'te seÃ§menler yeniden sandÄ±k baÅŸÄ±nda
Bosna Hersek'te seÃ§menler yeniden sandÄ±k baÅŸÄ±nda

Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak
Bosna Hersek SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ± yeniden aÃ§acak

Bosna Hersek yeni neyzenlerini yetiÅŸtiriyor | FOTO
Bosna Hersek yeni neyzenlerini yetiÅŸtiriyor FOTO

Bosna Hersek'te eÄŸitime hava kirliliÄŸi engeli | FOTO
Bosna Hersek'te eÄŸitime hava kirliliÄŸi engeli FOTO

BosnalÄ± 'sÃ¼per dede' daÄŸcÄ±lÄ±ktan vazgeÃ§miyor
BosnalÄ± 'sÃ¼per dede' daÄŸcÄ±lÄ±ktan vazgeÃ§miyor

Bosna Hersek'te 'OsmanlÄ± Mimarisinin Ä°ncileri' sergisi | FOTO
Bosna Hersek'te 'OsmanlÄ± Mimarisinin Ä°ncileri' sergisi FOTO

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Softic ve Dzaferovic'i kabul etti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 