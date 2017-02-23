Bosna Hersek'ten soykÄ±rÄ±m davasÄ± baÅŸvurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Hollanda'nÄ±n Lahey ÅŸehrindeki UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu.
Bosna Hersek'i temsilen Lahey'e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Scheffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek'in, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin baÅŸvurusunu UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na bugÃ¼n teslim etti.
BaÅŸvurunun Lahey'de kabul edilmesinin ardÄ±ndan belirlenen maddelerin davanÄ±n ilgili tarafÄ± SÄ±rbistan'a gÃ¶nderileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
BOSNA HERSEK'TE GERGÄ°NLÄ°K DEVAM EDÄ°YOR
Bu arada, baÅŸkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyince SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi Ã¼zerine dÃ¼zenlenen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BoÅŸnak Ãœyesi Bakir Ä°zetbegovic'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terketmesiyle yarÄ±da kesildi.
Konsey oturumunun yarÄ±da kesilmesinin ardÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ä°zetbegovic, soykÄ±rÄ±m davasÄ± sÃ¼recinin 25 yÄ±l Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, o gÃ¼nden bu gÃ¼ne deÄŸiÅŸen bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Ä°zetbegovic, soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n Ã¼lkede son gÃ¼nlerde gerginlik yarattÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "KararÄ± geri Ã§ekmediÄŸimiz iÃ§in kriz Ã§Ä±karmakla suÃ§lanÄ±yoruz. AsÄ±l kriz Ã§Ä±karanlar iÅŸledikleri soykÄ±rÄ±mÄ± inkar edenler, savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ± Ã¶venler ve Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±na savaÅŸ suÃ§lularÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± verenlerdir." diye konuÅŸtu.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Mladen Ä°vanic de soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±ndan endiÅŸe duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "KararÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok yakÄ±nda kanÄ±tlanacak. Beni asÄ±l endiÅŸelendiren Bosna Hersek kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda karar alÄ±nmasÄ± ve paralel yapÄ±lanma." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan, BarÄ±ÅŸ Uygulama Konseyi (PIC) de Rusya'nÄ±n talebi Ã¼zerine soykÄ±rÄ±m davasÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Saraybosna'da toplandÄ±.
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Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu
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