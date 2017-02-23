CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "2. TÃ¼rkiye ArapÃ§a Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri" kapsamÄ±nda Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n alimleriyle bir araya geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslenerek, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sÃ¶ylÃ¼yorum; adamlarÄ±nÄ± bir araya topla. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmasÄ±nlar" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Azerbaycan ile her alanda iliÅŸkimiz stratejik seviyede. Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz" dedi
CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme heyeti, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TSK destekli Ã–SO, Bab ilÃ§esini ele geÃ§irerek, DEAÅž tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti
EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi
TSK destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n merkezini ele geÃ§irdi. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz" dedi
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
Gaziemir'de, yurt dÄ±ÅŸÄ±na geÃ§meye hazÄ±rlanan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Yurdun batÄ± kesimlerinde kuvvetli lodos yaÅŸanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek