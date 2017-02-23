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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:53, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
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18:09, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan
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