18:09, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.

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