MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan Ã¼yelerine yÃ¶nelik gÃ¶zaltÄ±lar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÄ±sÄ±r'daki MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ±â€™nÄ±n (Ä°hvan) YÃ¼ksek Ä°dare Komitesi BaÅŸkanÄ± Muhammed Abdurrahmanâ€™Ä±n bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir Ä°hvan yetkilisi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Abdurrahmanâ€™Ä±n Kahireâ€™nin doÄŸusundaki bir evde bu sabah gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Abdurrahmanâ€™Ä±n yanÄ±ndaki diÄŸer teÅŸkilat Ã¼yelerinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden yetkili, Ä°hvan Rehberlik Konseyi BaÅŸkanÄ± Muhammed Bediiâ€™ye vekalet eden ve MÄ±sÄ±râ€™da teÅŸkilatÄ±n bir numarasÄ± olarak bilinen Muhmud Ä°zzetâ€™in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ihvanâ€™a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen ve MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±ndan yayÄ±n yapan Vatan televizyon kanalÄ± da Abdurrahmanâ€™Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Muhammed Abdurrahmanâ€™Ä±n Ä°hvan iÃ§inde Mahmud Ä°zzetâ€™ten sonraki ikinci adam olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°hvan yetkilileri ve MÄ±sÄ±r resmi makamlarÄ±ndan gÃ¶zaltÄ± ile ilgili henÃ¼z her hangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
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MÄ±sÄ±r'daki Ä°hvan'Ä±n ikinci adamÄ± Abdurrahman bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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