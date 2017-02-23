18:46, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Åžehit Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.

Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya bakan 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, savcÄ±lÄ±k mÃ¼talaasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanamamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, tÃ¼m sanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n tahliye istemlerinin reddine karar verdi.

TANIKLAR DÄ°NLENECEK

Bir sonraki duruÅŸmada tanÄ±klarÄ±n dinleneceÄŸini belirten heyet, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmet Kemal YÄ±lmaz ve YÃ¼zbaÅŸÄ± Volkan Vural Bal'Ä±n ilk gÃ¼n tanÄ±klÄ±k edeceÄŸini bildirdi.

YargÄ±lama konusu olaya iliÅŸkin tÃ¼m kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±lÄ±p, rapor haline getirilmesi iÃ§in uzman heyet oluÅŸturulmasÄ±na karar veren mahkeme, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n suÃ§ tarihindeki emir komuta zincirini gÃ¶sterir gÃ¶rev tablosu ile sanÄ±klarÄ±n DiyarbakÄ±r'dan Ankara'ya geldiÄŸi Casa tipi uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§ mekanÄ±nÄ±, oturma dÃ¼zenini ve iÃ§erideki mesafeleri gÃ¶steren rapor istenmesine hÃ¼kmetti.

SanÄ±klarÄ±n kimlik bilgileri ve cep telefonlarÄ±ndan yararlanÄ±larak, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren mahkeme heyeti, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§lar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±larak, el konulan dijital belgelere iliÅŸkin inceleme sonuÃ§larÄ±nÄ±n dosyaya kazandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±.

Åžehit Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice, babasÄ± Hasan HÃ¼seyin ile kardeÅŸleri Soner ve SavaÅŸ Halisdemir ile olayda yaralanan Ä°smail OÄŸuz ve karargahta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Astsubay Nedim Åžahin'in eÅŸi AyÅŸe Åžahin'in mÃ¼dahillik talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.