Åžehit Ã–mer Halisdemir davasÄ±nda ara karar

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± generalÂ Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi.
Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya bakan 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, savcÄ±lÄ±k mÃ¼talaasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, delillerin tam olarak toplanamamÄ±ÅŸ olmasÄ± ve adli kontrol ÅŸartlarÄ±nÄ±n bu aÅŸamada yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak, tÃ¼m sanÄ±k ve sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n tahliye istemlerinin reddine karar verdi.
Bir sonraki duruÅŸmada tanÄ±klarÄ±n dinleneceÄŸini belirten heyet, Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Korgeneral Zekai AksakallÄ±, YÃ¼zbaÅŸÄ± Ahmet Kemal YÄ±lmaz ve YÃ¼zbaÅŸÄ± Volkan Vural Bal'Ä±n ilk gÃ¼n tanÄ±klÄ±k edeceÄŸini bildirdi.
YargÄ±lama konusu olaya iliÅŸkin tÃ¼m kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±lÄ±p, rapor haline getirilmesi iÃ§in uzman heyet oluÅŸturulmasÄ±na karar veren mahkeme, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n suÃ§ tarihindeki emir komuta zincirini gÃ¶sterir gÃ¶rev tablosu ile sanÄ±klarÄ±n DiyarbakÄ±r'dan Ankara'ya geldiÄŸi Casa tipi uÃ§aÄŸÄ±n iÃ§ mekanÄ±nÄ±, oturma dÃ¼zenini ve iÃ§erideki mesafeleri gÃ¶steren rapor istenmesine hÃ¼kmetti.
SanÄ±klarÄ±n kimlik bilgileri ve cep telefonlarÄ±ndan yararlanÄ±larak, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olup olmadÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren mahkeme heyeti, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Siber SuÃ§lar Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±larak, el konulan dijital belgelere iliÅŸkin inceleme sonuÃ§larÄ±nÄ±n dosyaya kazandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±.
Åžehit Ã–mer Halisdemir'in eÅŸi Hatice, babasÄ± Hasan HÃ¼seyin ile kardeÅŸleri Soner ve SavaÅŸ Halisdemir ile olayda yaralanan Ä°smail OÄŸuz ve karargahta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Astsubay Nedim Åžahin'in eÅŸi AyÅŸe Åžahin'in mÃ¼dahillik talebini kabul eden mahkeme, bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, "2. TÃ¼rkiye ArapÃ§a Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri" kapsamÄ±nda Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n alimleriyle bir araya geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslenerek, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sÃ¶ylÃ¼yorum; adamlarÄ±nÄ± bir araya topla. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmasÄ±nlar" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Azerbaycan ile her alanda iliÅŸkimiz stratejik seviyede. Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz" dedi
CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'i ÅŸehit eden darbecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme heyeti, ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
TSK destekli Ã–SO, Bab ilÃ§esini ele geÃ§irerek, DEAÅž tehdidini TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan tamamen uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± kabul etti
EskiÅŸehir'de FETÃ– ile irtibat ve iltisaklarÄ± tespit edilen 2 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Ä°stanbul-Havana seferini yapan tarifeli uÃ§ak, teknik arÄ±za nedeniyle Washington'a yÃ¶nlendirildi
TSK destekli Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'Ä±n merkezini ele geÃ§irdi. Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "El Bab'Ä±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±" dedi.
Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif, "TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n Pakistan'Ä±n dÃ¼ÅŸmanlarÄ± olduÄŸunu bir kez daha belirtmek istiyorum. TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine destek veriyoruz" dedi
Benzinin litre fiyatÄ±na bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11 kuruÅŸ indirim yapÄ±ldÄ±.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen Elektronik YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (e-YDS) iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±.
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FETÃ– operasyonu kapsamÄ±dan 24 eski TUSAÅž Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalananlar arasÄ±nda mÃ¼dÃ¼r, mÃ¼hendis,teknisyenlerin olduÄŸu bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" dersi iÃ§eriÄŸindeki "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n tamamÄ±na Ã¼cretsiz verilecek