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18:52, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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Bakan YÄ±lmaz, AzerbaycanlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Bakan YÄ±lmaz, AzerbaycanlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Azerbaycan ile her alanda iliÅŸkimiz stratejik seviyede. Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Â Ä°smet YÄ±lmaz,Â AzerbaycanÂ ile iliÅŸkilerinÂ stratejikÂ seviyede olduÄŸunu belirterek, "Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz." dedi.Â 

Resmi temaslar iÃ§in Ankara'ya gelen Azerbaycan EÄŸitim BakanÄ± Mikayil Cabbarov ile BakanlÄ±k Tevfik Ä°leri ToplantÄ± Salonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸen YÄ±lmaz, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Azerbaycan halkÄ±nÄ±n, TÃ¼rk milletinin kardeÅŸi olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda her alandaki iliÅŸkileri daha da ilerletmek istediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±lmaz, eÄŸitim alanÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirmek iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k sorumluluk taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±. EÄŸitim alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±lmaz, ancak yapÄ±lmasÄ± gerekenler olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bakan YÄ±lmaz, ayrÄ±ca Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in iki Ã¼lke iÃ§in "bir milletin iki devleti" sÃ¶zlerini anÄ±msatarak, iki ayrÄ± bakanlÄ±k olarak eÄŸitim alanÄ±na iliÅŸkin Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

"STRATEJÄ°K SEVÄ°YEYÄ° EÄžÄ°TÄ°M ALANINA DA TAÅžIMAK Ä°STÄ°YORUZ"Â 

Ä°ki Ã¼lkenin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim, mesleki eÄŸitim ve diÄŸer eÄŸitim konularÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ birliÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± bildiren YÄ±lmaz, konuk bakanÄ±n teklifi Ã¼zerine her yÄ±l bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n, bakanlar toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesinde sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir araya geleceklerini aktardÄ±.

YÄ±lmaz, Azerbaycan ile her alanda iliÅŸkinin stratejik seviyede olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu stratejik seviyeyi ÅŸimdi eÄŸitim alanÄ±na da taÅŸÄ±mak istiyoruz. Ä°stiyoruz ki AzerbaycanlÄ± ve TÃ¼rkiye'deki evlatlarÄ±mÄ±za daha iyi bir eÄŸitim verelim ve dÃ¼nya ile rekabette Ã¶ne geÃ§ebilsinler." diye konuÅŸtu.

Cabbarov da Azerbaycan ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin dÃ¼nyada diÄŸer Ã¼lkeler arasÄ±nda Ã¶rneÄŸinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin herhangi bir sÄ±nÄ±r olmadan devam etmesi temennisinde bulundu.

BugÃ¼n Haydar Aliyev'in adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan okulu ziyaretinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getiren Bakan Cabbarov, bu okulda eÄŸitim gÃ¶ren TÃ¼rk genÃ§lerinin ne kadar kaliteli eÄŸitim aldÄ±klarÄ±na yerinde ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

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Ä°lgili Konular ismet yÄ±lmaz Milli EÄŸitim BakanÄ±
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