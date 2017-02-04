19:35, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Soylu'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 'adamlarÄ±nÄ± topla' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na seslenerek, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sÃ¶ylÃ¼yorum;Â adamlarÄ±nÄ± bir araya topla. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmasÄ±nlar. OnlarÄ±n teminatÄ± olmasÄ±nlar. Milletimizi istismar etmesinler." dedi.

Bakan Soylu, 8 ili kapsayan "Halk OylamasÄ± BÃ¶lge GÃ¼venlik ToplantÄ±sÄ±" sonrasÄ± AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek KÃ¼ltÃ¼r Merkezinde dÃ¼zenlenen "Yeni TÃ¼rkiye KonferansÄ±"na katÄ±ldÄ±.

KÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±karken Ã§alan "Recep Tayyip ErdoÄŸan" ÅŸarkÄ±sÄ±yla partilileri eÅŸliÄŸinde "Rabia" iÅŸaretiyle katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± selamlayan Soylu, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe giriÅŸimine TÃ¼rkiye'nin her yerinden meydan okunduÄŸunu vatandaÅŸlarÄ±n da tÃ¼m meydanlardan Ã¼lkenin ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n sahipsiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± haykÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KonuÅŸmasÄ±nda yapÄ±lacak halk oylamasÄ±na deÄŸinen Soylu, "Åžu referandum bitsin, bak neler olacak. Memleket ne gÃ¼zel gÃ¼nler gÃ¶recek. Ne terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ne TÃ¼rkiye'yi geri bÄ±rakmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar ne bizi engellemeye Ã§alÄ±ÅŸanlar... Bu referandumun en Ã¶nemli kararÄ±, millet ne derse o olacak, millet ne istiyorsa o olacak, millet ne karar veriyorsa o olacak." ifadesini kullandÄ±.

Soylu, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesini yÄ±ldÄ±rmak isteyenlerin, birlik ve beraberliÄŸine Ã§elme takmak isteyenlerin hain eylemlerini emniyet gÃ¼Ã§lerinden fÄ±rsat bulabildikÃ§e yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de adalet mekanizmasÄ±nÄ± caydÄ±rmak amacÄ±yla terÃ¶r eylemi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

"SEN MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°SÄ°N, TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœNÃœN SÃ–ZCÃœSÃœ DEÄžÄ°LSÄ°N"

ViranÅŸehir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 11 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun iktidarÄ±n sÄ±rtÄ±na terÃ¶rÃ¼n bitirilmesi sorumluluÄŸunu yÃ¼klediÄŸini vurgulayan Soylu, Mardin'deki terÃ¶r operasyonlarÄ±na deÄŸindi.

BirkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Mardin'de ne olduÄŸunu soranlara cevap vermek istediÄŸini dile getiren Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"BaÅŸka bir ÅŸey olduÄŸu zaman Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±nÄ± arayÄ±p soruyorsunuz.Â CHP'li arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zaÂ sÃ¶ylÃ¼yorum, diÄŸerlerine sÃ¶ylÃ¼yorum. Nereden talimat aldÄ±nÄ±z da Mardin'de KorukÃ¶y'de ve onun etrafÄ±nda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n oradaki milleti korkutarak, sindirerek orada yer aldÄ±ÄŸÄ± ve oradan bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye korku saldÄ±ÄŸÄ±... Oradan Antalya'ya, Manisa'ya, Ä°zmir'e, Ä°stanbul'a bomba gÃ¶nderdiler. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±nÄ± yaktÄ±lar. Sen milletvekilisin,Â terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ deÄŸilsin. LafÄ±nÄ±zÄ±, endazenizi, Ã¶lÃ§Ã¼nÃ¼zÃ¼ bilin de konuÅŸun. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n arkasÄ±nda olmayÄ±n, milletin yanÄ±nda olun artÄ±k. Yeter artÄ±k. Bu milletin adÄ±na o operasyonda gÃ¶zÃ¼nÃ¼, kolunu kaybeden Ã¶zel harekat polisimize ne olduÄŸunu soruyor musun? Milletin evlatlarÄ±na ne oldu diye sormuyorsun ama alÃ§akÃ§a 'PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ne oldu?' diye soruyorsun. Kimsiniz siz. Siyaset yapacaksanÄ±z, edeplice yapÄ±n artÄ±k."

"NEYÄ°N TARAFINDASINIZ SÄ°Z?"

CHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na da seslenen Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na sÃ¶ylÃ¼yorum; adamlarÄ±nÄ± bir araya topla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yapmasÄ±nlar. OnlarÄ±n teminatÄ± olmasÄ±nlar. MilletimiziÂ istismarÂ etmesinler. Ã‡ok net ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum. Burada bu millet bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele yapÄ±yor. Ä°stiklal mÃ¼cadelesi... 4 gÃ¼ndÃ¼r, 5 gÃ¼ndÃ¼r, 6 gÃ¼ndÃ¼r, 7 gÃ¼ndÃ¼r susuyoruz, sÃ¶z sÃ¶ylemiyoruz. 85 kilogram patlayÄ±cÄ± Mersin'in gÃ¶beÄŸinde Ã§Ä±ktÄ±. Ankara'da Ä°stanbul'da, Ã¼lkemizin her tarafÄ±nda bir ÅŸer odaklarÄ± odaklanmÄ±ÅŸ, oradan bu Ã¼lkenin yarÄ±nlarÄ±nÄ± karalamaya, Ã¼lkemizin birliÄŸini bozmaya, oradaki insanlarÄ± korkutmaya, orayÄ± kendine sÄ±ÄŸÄ±nak alanÄ± olarak gÃ¶rmeye, oradan iÅŸ adamlarÄ±na 'ÅŸu kadar para gÃ¶ndereceksiniz, evlatlarÄ±nÄ±zÄ± Kandil'e gÃ¶ndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafÄ±ndasÄ±nÄ±z siz? TÃ¼rkiye kararlÄ± bir mÃ¼cadele vermektedir. Bu mÃ¼cadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti Ã§erÃ§evesinde vermektedir."