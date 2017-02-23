19:43, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Bakan AvcÄ± Arap alimlerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ltÃ¼r ve TurizmÂ BakanÄ±Â Nabi AvcÄ±'nÄ±n, "2. TÃ¼rkiyeÂ ArapÃ§a KitapÂ ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri" kapsamÄ±ndaÂ Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n alimleriyle bir araya geldiÄŸi bildirildi.

Sultanbeyli Belediyesinin ev sahipliÄŸinde, Sultanahmet'te bir otelde gerÃ§ekleÅŸen etkinlikte konuÅŸan Nabi AvcÄ±, AraplarÄ±n ve TÃ¼rklerin kÃ¼ltÃ¼r sanat alanÄ±nda birbirlerini yeterince tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AvcÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin TÃ¼rkÃ§e DÄ±ÅŸÄ±ndaki Dillerde YayÄ±mlanmasÄ±na Destek (TEDA)" projesi hakkÄ±nda bilgi vererek, "Bu programda TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ca klasiklerini, yazarlarÄ±nÄ± ve ÅŸairlerini farklÄ± dÃ¼nya dillerine Ã§evirtiyoruz. Ã‡eviri programÄ±mÄ±zda Ã¶ncelik komÅŸularÄ±mÄ±zda oluyor. ArapÃ§aya Ã§evrilen yazarlarÄ±mÄ±z da var." dedi.

TEDA KAPSAMINDA 304 ESER ARAPÃ‡A VE FARSÃ‡A'YA Ã‡EVRÄ°LDÄ°

TEDA kapsamÄ±nda 304 eserin ArapÃ§a ve FarsÃ§a'ya Ã§evrildiÄŸini belirten AvcÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ahmet Hamdi TanpÄ±nar'Ä±n Ã¼Ã§ kitabÄ±, 'Sahnenin DÄ±ÅŸÄ±ndakiler', 'BeÅŸ Åžehir' ve 'Saatleri Ayarlama EnstitÃ¼sÃ¼' hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Murathan Mungan, Mustafa Ruhi Åžirin, NamÄ±k Kemal, NazÄ±m Hikmet, SadÄ±k YalsÄ±zuÃ§anlar, Yasin Aktay gibi pek Ã§ok yazarÄ±mÄ±zÄ±n eserlerinden ArapÃ§a'ya Ã§eviriler yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Ã‡ocuk kitaplarÄ± Ã§evrilmiÅŸ ama bu programÄ±n daha Ã§ok klasiklerimizin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak tanÄ±nmasÄ± iÃ§in bir araÃ§ olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu Ã§erÃ§evede bu yÄ±l yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Cemil MeriÃ§'in bÃ¼tÃ¼n eserlerinin ArapÃ§a'ya Ã§evrilmesinde fayda var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MeriÃ§, pek Ã§ok mÃ¼ÅŸterek derdimize parmak basan bir yazar."

EtkinliÄŸe katÄ±lan Ä°stanbul Sultanahmet VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Tavman da Sultanahmet Medresesini kitaplar, alimler ve talebelerle birleÅŸtirme amacÄ±yla "2. TÃ¼rkiye ArapÃ§a Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri" etkinliÄŸine destek verdiklerini dile getirdi.

Tavman, ArapÃ§a kitap fuarÄ±nÄ±n aynÄ± zamanda bir eÄŸitim projesi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, etkinliÄŸin, Ä°slam dÃ¼nyasÄ±ndaki mesafeleri Ã§Ã¶zecek bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸunu kaydetti:

TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Mahmut BÄ±yÄ±klÄ± ise fuarÄ±n, Arap dÃ¼nyasÄ±yla kÃ¼ltÃ¼rel ortaklÄ±klar gerÃ§ekleÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÄ±yÄ±klÄ±, toplantÄ±lar, sÃ¶yleÅŸiler ve sempozyumlarÄ±n olumlu geÃ§tiÄŸini ifade ederek, "Ä°nÅŸallah yakÄ±n zamanda OrtadoÄŸu'da Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, genÃ§lerimizin elinde TÃ¼rk yazarlarÄ±n Sezai KarakoÃ§larÄ±n, Nuri Pakdillerin, Necip FazÄ±llarÄ±n eserlerini yayÄ±lmÄ±ÅŸ, yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde gÃ¶receÄŸiz." temennisinde bulundu.

22 ÃœLKEDEN 50 YAYINEVÄ°, 100'DEN FAZLA ALÄ°M, YAZAR KATILIYOR

Etkinlikte Semerkand Medya Grubu Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yakup AlarÃ§in de bir konuÅŸma yaptÄ±.

Suriye, Suudi Arabistan, LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n, MÄ±sÄ±r, Cezayir, Tunus, Fas ve Kuveyt baÅŸta olmak Ã¼zere 22 Ã¼lkeden 50 yayÄ±neviyle, 100'den fazla alim, yazar ve akademisyenin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2.TÃ¼rkiye ArapÃ§a Kitap ve KÃ¼ltÃ¼r GÃ¼nleri, 26 Åžubat'ta sona erecek.