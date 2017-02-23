19:50, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Esed rejimi Ä°dlib'i havadan vurdu; 4 Ã¶lÃ¼





Esed rejimiEsed rejiminin Ä°dlib kÄ±rsalÄ± ve Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 dolayÄ±nda kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Esed rejiminden hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± istemesinin ardÄ±ndan, Ä°dlib kÄ±rsalÄ± ve Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 dolayÄ±nda kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, rejime ait olduÄŸu ifade edilen savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, akÅŸam saatlerinden itibaren Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§e merkeziyle, Sirmaniyye, Kibbane, Mared, Ganiye ve En Naciyye kÃ¶ylerini vurdu. SaldÄ±rÄ±larda, aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 20 dolayÄ±nda kiÅŸi de yaralandÄ±.

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