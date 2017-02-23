Bulgaristan'da oy kullanmak artık zorunlu değil

Bulgaristan Ombudsmanı Maya Manolova'nın Anayasa Mahkemesine başvurusu üzerine, yapılan oylamada seçimlerde oy kullanım zorunluluğu 11 üyenin oy birliğiyle ile iptal edildi.
Feshedilen 43. Parlamentonun seçim yasasında yaptığı düzenlemeleri değerlendiren mahkeme, arka arkaya iki seçime katılmayanların isimlerinin seçmen listelerinden silinmesinin yasalara aykırı olduğu sonucuna vardı.
Sofya Üniversitesi Anayasal Hukuk Uzmanı Dr. Nataliya Kiselova, Bulgaristan Devlet Radyosu'na (BNR) yaptığı açıklamada, mahkemenin aldığı karar sonucu oy kullanma zorunluluğunun da otomatik olarak ortadan kaldırılmış olduğunu söyledi.
Dr. Kiselova, Bulgaristan Anayasası'nda seçmenlerin zorla sandık başına getirilmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna işaret ederek, "Anayasaya göre oy kullanmak bir zorunluluk olamaz, sadece bir vatandaşlık hakkı olabilir." dedi.
Ülkenin 27 Ocak'ta feshedilen 43. parlamentosunun seçimlere katılım zorunluluğuna ilişkin aldığı karar toplumda tepkiyle karşılanmıştı.
Macar hükümeti, Macaristan-Sırbistan sınırındaki mevcut tel örgülerin arkasına yeni bir tel örgü daha yapılması kararı aldı
Çekya'da bir makine üretim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kişi yaralandı
Manila yönetimi, Çin'i Güney Çin Denizi'nde Manila'nın egemenlik hakkı iddia ettiği Scarborough Resifi'ne inşaat yapmaması konusunda uyardı
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde de işsizlik oranlarının arttığını belirtti
Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme süreci devam ederken, Tel Aviv yönetimi 12 Şubat'tan beri gözaltında tuttuğu TİKA Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistinli Muhammed Murteca'nın avukatıyla görüşmesine izin vermiyor
Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi seçimlerde oy kullanım zorunluluğunu kaldırdı
Esed rejimiEsed rejiminin İdlib kırsalı ve Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 20 dolayında kişinin yaralandığı bildirildi
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 250 öğrencinin eğitim gördüğü En-Nuhba Erkek İlkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlı olduğunu öne sürerek kapattı
Mısır'daki İhvan'ın ikinci adamı Abdurrahman bu sabah gözaltına alındı
Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu
Küresel sağlık otoriteleri H7N9 kuş gribi türünün daha tehlikeli bir türe dönüştüğünü söyledi
İsrail hapishanelerinde 37 yıl tutulan Filistinli Bergusi'nin yeniden müebbet hapis cezasına çarptırılması Gazze'de protesto edildi
KGB tarafından Sovyetler Birliği adına casusluk için 1970'lerde ABD'ye gönderilen ve Jack Barsky adıyla yaşayan Alman, hayat hikayesini gelecek ay çıkacak kitabında aktardı
Ukrayna’da Milletvekili Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi
Moritanya sınırında bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalı kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geçirildi.
Sosyal medyada "Hepimiz Arakanlı Müslümanlarız" etiketi ile kampanya başlatanlar Myanmar'da tesisleri bulunan Unilever'ın Üst Yöneticisi Polman'a mektup gönderdi