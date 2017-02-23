20:04, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

TÄ°KA Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 11 gÃ¼ndÃ¼r iÅŸgal gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiyeÂ veÂ Ä°srailÂ arasÄ±ndaki normalleÅŸme sÃ¼reci devam ederken,Â Tel Aviv yÃ¶netimiÂ 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tuttuÄŸuÂ TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±Â Filistinli Muhammed Murteca'nÄ±n avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermediÄŸi bildirildi.Â

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bir kurum olanÂ TÄ°KA'nÄ±n Ankara'daki toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ä°srail makamlarÄ±ndan seyahat izni almasÄ±na raÄŸmen Beyt Hanun (Erez) SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Murteca, 21 Åžubat SalÄ± gÃ¼nÃ¼ ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

Murteca'nÄ±n avukatÄ± Halid Zebarka, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mahkemenin "mÃ¼vekkili ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yasaÄŸÄ±nÄ±n 28 Åžubat'a kadar devam etmesine, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin 10 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ±na ve bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 2 Mart'ta gÃ¶rÃ¼lmesine karar verdiÄŸini" ifade etti.Â

"SUÃ‡LAMALARIN DETAYLARINI AÃ‡IKLAMADILAR"

SÃ¶z konusu karara itiraz etmeleri Ã¼zerine duruÅŸma tarihinin yarÄ±na Ã§ekildiÄŸini belirten Zebarka, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Muhammed Murteca'ya 'Hamas ile Ã§alÄ±ÅŸmak, dÃ¼ÅŸman bir Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak, yabancÄ± casuslarla iletiÅŸim halinde olmak, devlet gÃ¼venliÄŸine zarar vermeyi amaÃ§layan komplo hazÄ±rlamak,' gibi suÃ§lamalar yÃ¶neltiliyor ancak bu suÃ§lamalarÄ±n detaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±lar. Maalesef mÃ¼vekkilimle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme izin verilmiyor. Ã–nceki gÃ¼n yapÄ±lan duruÅŸmada mahkeme 28 Åžubat'a kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸme yasaÄŸÄ±nÄ±n devam etmesine, Murteca'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin 10 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ±na ve bir sonraki duruÅŸmanÄ±n 2 Mart'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bu kararlara yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z itirazÄ± deÄŸerlendirmek iÃ§in bu sabah yapÄ±lan duruÅŸmada ise mahkeme tarihinin yarÄ±na Ã§ekilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±."

Zebarka, yarÄ±nki duruÅŸmanÄ±n BirÃ¼sseba ÅŸehrinde yer alan merkez mahkemede gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini kaydetti.Â

YAYIN YASAÄžI DEVAM EDÄ°YOR

Murteca hakkÄ±nda yayÄ±n yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yasak 14 Mart'a kadar devam ediyor. Ä°srail'in iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ten birimi COGAT'Ä±n (Filistin TopraklarÄ±ndaki HÃ¼kÃ¼met Aktivitelerinin Koordinasyonu Birimi) basÄ±n sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ konuyla ilgili AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± cevapsÄ±z bÄ±rakmÄ±ÅŸ ve iÃ§ istihbarat birimi Åžin Bet'ten bilgi istenmesini tavsiye etmiÅŸti. Åžin Bet ise AA muhabirinin Murteca ile ilgili sorusunu "yayÄ±n yasaÄŸÄ± olduÄŸu" gerekÃ§esiyle cevaplamaktan kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±. Åžin Bet'ten bir yetkili, "Mahkeme tarafÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildiÄŸi iÃ§inÂ (Murteca'nÄ±n) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili herhangi bir bilgi veremeyiz." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° BAKANLIÄžI VE BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°N TEMASLARI SÃœRÃœYOR

Tel Aviv ve Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸme sÃ¼recine girmesine raÄŸmen Ä°srail'in, baÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± bir kurum olanÂ TÄ°KAÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Murteca'yÄ± TÃ¼rkiye'ye gitmek Ã¼zereyken gÃ¶zaltÄ±na almasÄ± dikkati Ã§ekiyor.Â

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ise 11 gÃ¼ndÃ¼r gÃ¶zaltÄ±nda tutulan Murteca'yla ilgili Ä°srailli yetkililerle temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼reciyle ilgili geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸi bildirildi.

"SUÃ‡LAMALAR ÅžAHSA YÃ–NELÄ°K"

Murtaca'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalarÄ±n ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸu,Â TÄ°KA'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± bir suÃ§lamada bulunulmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

TÄ°KAÂ koordinatÃ¶rleri ve yerel personelin katÄ±lacaÄŸÄ± Ankara'daki yÄ±llÄ±k eÄŸitim toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ä°srail makamlarÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ izini alan Filistin uyruklu Murteca, 12 Åžubat'ta Beyt Hanun SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda Ä°srail gÃ¼Ã§lerince bir mÃ¼ddet alÄ±konulduktan sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Evli ve 4 Ã§ocuk babasÄ± Murteca, 2012'den bu yana Gazze'deÂ TÄ°KAÂ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â