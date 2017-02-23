20:20, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

'Almanya ve Avusturya'da da iÅŸsizlik artÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazi ÃœniversitesiÂ Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr.Â Cem KÄ±lÄ±Ã§, Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KÄ±lÄ±Ã§, Trakya KalkÄ±nma AjansÄ± tarafÄ±ndan Edirne Ticaret ve Sanayi OdasÄ±'nda dÃ¼zenlenen "KayÄ±tlÄ± Ä°stihdamÄ±n Ã–nemi ve Ä°ÅŸverenlere YÃ¶nelik TeÅŸvikler" konulu konferansta, dÃ¼nyada kÃ¼resel genÃ§ iÅŸsizlik rakamlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yeni iÅŸ yaratma konusunun Ã¶nemli bir sorun haline geldiÄŸini belirten KÄ±lÄ±Ã§, "GeÃ§en hafta Almanya ve Avusturya'daydÄ±m. Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik artÄ±yor. GenÃ§ iÅŸsizlerin sayÄ±sÄ± oralarda da ciddi ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. Hatta bu Ã¼lkelerde iÅŸsizlik, aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§iliÄŸe, Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa varacak hadiselere sebep oluyor." diye konuÅŸtu.

Cem KÄ±lÄ±Ã§, iÅŸsizlik ve kÄ±rÄ±lgan istihdamÄ±n, olumsuz ekonomik ÅŸartlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± en tehlikeli koÅŸullar olduÄŸunu sÃ¶yledi.