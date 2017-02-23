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21:52, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Politika
20:23, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ErdoÄŸan
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