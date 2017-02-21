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Filipinler'den Ã‡in'e "GÃ¼ney Ã‡in Denizi" uyarÄ±sÄ±
Filipinler'den Ã‡in'e

Manila yÃ¶netimi, Ã‡in'i GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde Manila'nÄ±n egemenlik hakkÄ± iddia ettiÄŸi Scarborough Resifi'ne inÅŸaat yapmamasÄ± konusunda uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filipinler, Ã‡in'i GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde Manila'nÄ±n egemenlik hakkÄ± iddia ettiÄŸi Scarborough Resifi'ni bÃ¶lgedeki bazÄ± kayalÄ±k ve resiflere yaptÄ±ÄŸÄ± gibi dolgu yoluyla yapay bir adaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme giriÅŸiminde bulunmasÄ± halinde iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin zarar gÃ¶receÄŸi konusunda uyardÄ±.Â 

Filipinler DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Perfecto Yasay, Pekin yÃ¶netiminin,Â Scarborough Resifi'ndeÂ bu tarzÂ bir inÅŸaat hamlesine giriÅŸmesini "Ã§ok ciddi, provokatif bir eylem" olarak deÄŸerlendireceklerini ve bunun iki Ã¼lke arasÄ±nda son dÃ¶nemde giderek geliÅŸen iliÅŸkilerin "kaderini deÄŸiÅŸtireceÄŸini" belirtti. Â Â 

Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping'in, Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'ye beÅŸ ay Ã¶nceki Pekin ziyareti sÄ±rasÄ±nda Scarborough Resifi'nde inÅŸaat yapmayacaklarÄ±na dair gÃ¼vence verdiÄŸini anÄ±msatan Yasay, bu nedenle ÅŸimdilik bÃ¶yle bir endiÅŸe taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Yasay,Â "Ã–nceden, bÃ¶lgede bir inÅŸa faaliyetine giriÅŸeceklerine dairÂ bir tehdit algÄ±sÄ± mevcuttu. Hatta Amerikan istihbarat raporlarÄ±,Â resifi yapay bir adaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek Ã¼zere dip tarama araÃ§larÄ±nÄ± bÃ¶lgeye gÃ¶ndermek iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildiriyordu.Â Åžimdiyse iÃ§imiz rahat, Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir ÅŸey yapmayacaklarÄ±na dair bize gÃ¼vence verdiler." ifadelerini kullandÄ±.

NE Â OLMUÅžTU?

Ã‡in, son Ã¼Ã§ yÄ±lda bÃ¶lgedeki Ã§oÄŸu denizin altÄ±na batmÄ±ÅŸ durumda bulunan yedi resif ve kayalÄ±ÄŸÄ± dolgu yoluyla yapay adalara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Ã‡in'in bu giriÅŸimleri ABD ile birlikte baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi bÃ¶lgede egemenlik hakkÄ± iddia eden komÅŸu Ã¼lkelerin eleÅŸtirisini Ã§ekmiÅŸti.

Pekin hÃ¼kÃ¼meti, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ milyon kilometrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki bÃ¶lgenin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddia ediyor. Pekin, bu iddiasÄ±nÄ± 1940'lardan kalma bir haritaya dayandÄ±rÄ±yor.Â 

GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde oluÅŸturduÄŸu yapay adalar Ã¼zerine hava Ã¼ssÃ¼ ve sivil tesisler inÅŸa ederek ihtilaflÄ± sularda konumunu gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸan Pekin yÃ¶netimi, yer altÄ± kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor.

BÃ¶lge Ã¼zerinden yapÄ±lan gemi taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nya genelinde her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 5 trilyon dolarlÄ±k ticaret gerÃ§ekleÅŸiyor.



Ä°lgili Konular Ã‡in filipinler GÃ¼ney Ã‡in Denizi
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