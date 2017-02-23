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Ã‡ekya'da makine Ã¼retim tesisinde patlamalar: 19 yaralÄ±
Ã‡ekya'da makine Ã¼retim tesisinde patlamalar: 19 yaralÄ±
Foto: ArÅŸiv

Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hana Kaizarova, baÅŸkent Prag'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 150 kilometre doÄŸusundaki Policka bÃ¶lgesindeki bir makine Ã¼retim tesisindeÂ arka arkaya meydana gelen patlamalar nedeniyle 3'Ã¼ aÄŸÄ±r en az 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°lk patlamanÄ±n Ã¼retim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yerel saatle 11.00 civarÄ±nda olduÄŸunu belirten Kaizarova,Â bu patlamayÄ±Â takip edenÂ birÃ§ok patlama nedeniyleÂ arama kurtarma ekiplerinin tesise girmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Patlamaya neden olan malzemenin henÃ¼z belirlenmediÄŸini dile getiren Kaizarova, yetkililerinÂ olayda can kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgesel kurtarma ekibi baÅŸkanÄ± Pavel Svoboda de yaralananlardan 4'Ã¼nÃ¼nÂ arama kurtarma ekibinden olduÄŸunu belirtti.

BÃ¶lgede yaÅŸayan halka, patlamalarÄ±n meydana geldiÄŸi alana yaklaÅŸmamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Eski mÃ¼himmatlarÄ±n da iÅŸlendiÄŸi tesisi iÅŸleten firmadan konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Tesiste 2015'te 353 ton barutun patlamasÄ± sonucu 2 Ã§alÄ±ÅŸan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



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