20:34, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Ã‡ekya'da makine Ã¼retim tesisinde patlamalar: 19 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hana Kaizarova, baÅŸkent Prag'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 150 kilometre doÄŸusundaki Policka bÃ¶lgesindeki bir makine Ã¼retim tesisindeÂ arka arkaya meydana gelen patlamalar nedeniyle 3'Ã¼ aÄŸÄ±r en az 19 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°lk patlamanÄ±n Ã¼retim bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yerel saatle 11.00 civarÄ±nda olduÄŸunu belirten Kaizarova,Â bu patlamayÄ±Â takip edenÂ birÃ§ok patlama nedeniyleÂ arama kurtarma ekiplerinin tesise girmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Patlamaya neden olan malzemenin henÃ¼z belirlenmediÄŸini dile getiren Kaizarova, yetkililerinÂ olayda can kaybÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¶lgesel kurtarma ekibi baÅŸkanÄ± Pavel Svoboda de yaralananlardan 4'Ã¼nÃ¼nÂ arama kurtarma ekibinden olduÄŸunu belirtti. BÃ¶lgede yaÅŸayan halka, patlamalarÄ±n meydana geldiÄŸi alana yaklaÅŸmamalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Eski mÃ¼himmatlarÄ±n da iÅŸlendiÄŸi tesisi iÅŸleten firmadan konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Tesiste 2015'te 353 ton barutun patlamasÄ± sonucu 2 Ã§alÄ±ÅŸan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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