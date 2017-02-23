Macaristan'dan SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±na yeni tel Ã¶rgÃ¼

Macaristan Devlet BakanÄ± Janos Lazar, haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â krizi ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Lazar, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÅŸlemleri devam ettiÄŸi sÃ¼rece Ã¼lkede serbestÃ§e hareket edemeyeceklerini, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde kurulacak konteynerlere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''Ã–ncelikle 400 kiÅŸilik kapasiteye sahip bÃ¶lge oluÅŸturulacak. Ãœlke genelinde aÃ§Ä±k veya kapalÄ± kamplardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar da kontrol bÃ¶lgesine nakledilecek. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Ã¼lkede serbestÃ§e dolaÅŸamayacak.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Macaristan'a 2017 yÄ±lÄ±nda ciddi sayÄ±da yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelebileceÄŸini iddia eden Lazar, ''Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupa'ya geÃ§mek iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¼zergahlardan olan Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±naÂ jiletli tel Ã¶rgÃ¼Â Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek, yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rma yoluna gitmiÅŸti.
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±
Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸi yaralandÄ±
Manila yÃ¶netimi, Ã‡in'i GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde Manila'nÄ±n egemenlik hakkÄ± iddia ettiÄŸi Scarborough Resifi'ne inÅŸaat yapmamasÄ± konusunda uyardÄ±
Gazi Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Cem KÄ±lÄ±Ã§, Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye ve Ä°srail arasÄ±ndaki normalleÅŸme sÃ¼reci devam ederken, Tel Aviv yÃ¶netimi 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tuttuÄŸu TÄ°KA Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistinli Muhammed Murteca'nÄ±n avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermiyor
Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi seÃ§imlerde oy kullanÄ±m zorunluluÄŸunu kaldÄ±rdÄ±
Esed rejimiEsed rejiminin Ä°dlib kÄ±rsalÄ± ve Cisr eÅŸ-ÅžuÄŸur ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 20 dolayÄ±nda kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°srail polisi, DoÄŸu KudÃ¼s'te 250 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ En-Nuhba Erkek Ä°lkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek kapattÄ±
MÄ±sÄ±r'daki Ä°hvan'Ä±n ikinci adamÄ± Abdurrahman bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bosna Hersek, SÄ±rbistan'a karÅŸÄ± yeniden soykÄ±rÄ±m davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na resmi baÅŸvuruda bulundu
KÃ¼resel saÄŸlÄ±k otoriteleri H7N9 kuÅŸ gribi tÃ¼rÃ¼nÃ¼n daha tehlikeli bir tÃ¼re dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi
Ä°srail hapishanelerinde 37 yÄ±l tutulan Filistinli Bergusi'nin yeniden mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Gazze'de protesto edildi
KGB tarafÄ±ndan Sovyetler BirliÄŸi adÄ±na casusluk iÃ§in 1970'lerde ABD'ye gÃ¶nderilen ve Jack Barsky adÄ±yla yaÅŸayan Alman, hayat hikayesini gelecek ay Ã§Ä±kacak kitabÄ±nda aktardÄ±
Ukraynaâ€™da Milletvekili Aleksey GonÃ§arenkoâ€™nun kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Moritanya sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan El-Kerkerat kentinde durdurulan Fas plakalÄ± kamyonda 3 ton 134 kilogram esrar ele geÃ§irildi.
Sosyal medyada "Hepimiz ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±z" etiketi ile kampanya baÅŸlatanlar Myanmar'da tesisleri bulunan Unilever'Ä±n Ãœst YÃ¶neticisi Polman'a mektup gÃ¶nderdi