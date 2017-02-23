20:38, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

Macaristan'dan SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±na yeni tel Ã¶rgÃ¼





Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Macaristan Devlet BakanÄ± Janos Lazar, haftalÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â krizi ve gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Lazar, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iÅŸlemleri devam ettiÄŸi sÃ¼rece Ã¼lkede serbestÃ§e hareket edemeyeceklerini, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesinde kurulacak konteynerlere taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''Ã–ncelikle 400 kiÅŸilik kapasiteye sahip bÃ¶lge oluÅŸturulacak. Ãœlke genelinde aÃ§Ä±k veya kapalÄ± kamplardaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar da kontrol bÃ¶lgesine nakledilecek. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Ã¼lkede serbestÃ§e dolaÅŸamayacak.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu. Macaristan'a 2017 yÄ±lÄ±nda ciddi sayÄ±da yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelebileceÄŸini iddia eden Lazar, ''Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±.'' ifadelerini kullandÄ±. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupa'ya geÃ§mek iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¼zergahlardan olan Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ±naÂ jiletli tel Ã¶rgÃ¼Â Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek, yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rma yoluna gitmiÅŸti.

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