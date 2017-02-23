20:43, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

GÃ¶nÃ¼l sultanlarÄ± 'tohum ÅŸehri'nde yaÅŸatÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HazretiÂ Mevlana'dan,Â Hoca Ahmet Yesevi'ye,Â Yunus Emre'denÂ AÅŸÄ±k PaÅŸaÂ veÂ Dede Korkut'a kadar TÃ¼rk ve Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na Ã¶nder olan gÃ¶nÃ¼l sultanlarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri gÃ¶steren harita, resim ve eserleriyle KÄ±rÅŸehir'de yaÅŸatÄ±lÄ±yor.

OsmanlÄ± Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayÄ±npederi ve manevi Ã¶nderi Åžeyh Edebali'nin doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸehir olmasÄ± ve cihan imparatorluÄŸunun temelini oluÅŸturan Ahilik teÅŸkilatÄ±nÄ±n merkezi konumunda bulunmasÄ± nedeniyle tarihÃ§iler arasÄ±nda "tohum ÅŸehri" olarak nitelendirilenÂ KÄ±rÅŸehir'de aÃ§Ä±lan NeÅŸet ErtaÅŸ GÃ¶nÃ¼l SultanlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Evi, ziyaretÃ§ilerine manevi mimarlarÄ±n kÃ¼ltÃ¼rlerini yansÄ±tÄ±yor.

ValiliÄŸe baÄŸlÄ± kÃ¼ltÃ¼r evinin sorumlusu Osman Demir, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l Ã¶nce eski Vali KonaÄŸÄ±'nÄ±n dÃ¼zenlenmesiyle aÃ§Ä±lan NeÅŸet ErtaÅŸ GÃ¶nÃ¼l SultanlarÄ± KÃ¼ltÃ¼r Evi'nin farklÄ± Ã¶zellikleriyle dikkati Ã§ektiÄŸini sÃ¶yledi.

BinanÄ±n ikinci katÄ±nda tarihi motifli halÄ±larla dizayn edilen odalarda, geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne TÃ¼rk dÃ¼nyasÄ±nda yaÅŸayan manevi mimarlara yer verildiÄŸini ifade eden Demir, Hazreti Mevlana'dan, Hoca Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den AÅŸÄ±k PaÅŸa ve Dede Korkut'a kadar TÃ¼rk ve Ä°slam bÃ¼yÃ¼klerinin resimleri, yaÅŸadÄ±klarÄ± yerleri gÃ¶steren dev harita ve eserlerinden kesitlere yer verildiÄŸini belirtti.

"Anadolu'nun GÃ¶nÃ¼l SultanlarÄ±" adÄ± verilen haritada gÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Demir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Hazar Denizi kÄ±yÄ±larÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere Dede Korkut'un nerelerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± rivayet ediliyorsa oralara isim ve resimleri konuldu. Mevlana Celaleddini Rumi de Konya'da yaÅŸayan bir gÃ¶nÃ¼l sultanÄ±. AynÄ± zamanda Tacikistan'da da yaÅŸamÄ±ÅŸ, oralara da resimleri konuldu. Yine Yunus Emre'nin EskiÅŸehir, KÄ±rÅŸehir baÅŸta olmak Ã¼zere yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 16 yere ismi ve resmi konulmuÅŸ. Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nÄ± gÃ¶nÃ¼l sultanlarÄ± nerelerde yaÅŸamÄ±ÅŸsa oralar harita Ã¼zerine iÅŸlendi. Ahi Evran-Ä± Veli kurduÄŸu Ahi teÅŸkilatlarÄ±yla esnaflarÄ± Ã¶rgÃ¼tledi. HaritamÄ±zda o da var. HalkÄ± dini telkinleriyle eÄŸitmiÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸma ahlakÄ±nÄ± aÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ. AÅŸÄ±k PaÅŸa gelmiÅŸ. Bu memleketin diliyle TÃ¼rk yurdu olmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkÃ§e eserler yapmÄ±ÅŸ. 'Garipname' isimli eserini burada TÃ¼rkÃ§e yazmÄ±ÅŸ. O zaman yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugÃ¼n aynen anlayabiliyoruz."

GÃ¶nÃ¼l coÄŸrafyasÄ±nÄ±n manevi mimarlarÄ±nÄ±n eserlerinin Ã¶ÄŸrenilmesi amacÄ±yla bir iÅŸitsel tanÄ±tÄ±mÄ±n da olduÄŸunu vurgulayan Demir, "Ä°nsanlar sadece okumasÄ±n, eserlerden de haberdar olsunlar istedik. GÃ¶nÃ¼l sultanlarÄ±nÄ±n ne sÃ¶ylediÄŸini iÅŸitsin diye ses sistemi de koyduk. Mesela AÅŸÄ±k PaÅŸa, Elvan Ã‡elebi, Yunus Emre, HacÄ± BektaÅŸ-Ä± Veli'nin eserlerinden seslendirmeler dinleyebiliyoruz." dedi.