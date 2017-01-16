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'Torba kanun' teklifi kabul edildi
'Torba kanun' teklifi kabul edildi

MÃ¼kelleflere vergi indirimi ve yabancÄ±lar ile gurbetÃ§ilere konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ±nÄ± da iÃ§eren "torba kanun teklifi" kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, mÃ¼kelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf SandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lar ile gurbetÃ§ilere konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± dÃ¼zenlemelerini de iÃ§eren "torba kanun teklifi" kabul edilerek, yasalaÅŸtÄ±.Â 

VERGÄ°SÄ°NÄ° DÃœZENLÄ° Ã–DEYEN MÃœKELLEFE Ä°NDÄ°RÄ°M

Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. maddesi, "Vergiye uyumlu mÃ¼kelleflere vergi indirimi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yeniden dÃ¼zenleniyor.

Buna gÃ¶re, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mÃ¼kellefi olanlar ile kurumlar vergisi mÃ¼kelleflerinden (finans ve bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rlerinde faaliyet gÃ¶sterenler, sigorta ve reasÃ¼rans ve emeklilik ÅŸirketleri ile emeklilik yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere) belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlarÄ±n yÄ±llÄ±k gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri Ã¼zerinden hesaplanan verginin yÃ¼zde 5'i, Ã¶denmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.Â 

Hesaplanan indirim tutarÄ±, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Ä°ndirilecek tutarÄ±n Ã¶denmesi gereken vergiden fazla olmasÄ± durumunda kalan tutar, yÄ±llÄ±k gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yÄ±l iÃ§inde mÃ¼kellefin beyanÄ± Ã¼zerine tahakkuk eden diÄŸer vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu sÃ¼re iÃ§inde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Ä°ndirimin hesaplanacaÄŸÄ± beyannamenin verildiÄŸi tarih itibarÄ±yla vergi aslÄ± (vergi cezalarÄ± dahil) bin liranÄ±n Ã¼zerinde vadesi geÃ§miÅŸ borcunun bulunmamasÄ± ÅŸartÄ± aranacak.

TARIMSAL KREDÄ° ALACAKLARI YENÄ°DEN YAPILANDIRILACAK

Kanuna gÃ¶re, Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatifleri tarafÄ±ndan kullandÄ±rÄ±lan ve 31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla takip hesaplarÄ±nda izlenen tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±, kanun yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi izleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n sonuna kadar banka/kooperatife baÅŸvuruda bulunulmasÄ± kaydÄ±yla yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak.

BorÃ§lara uygulanan faiz yÃ¼zde 11 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lacak. Bunun yÃ¼zde 6'sÄ± Hazine, yÃ¼zde 5'i Ã§iftÃ§i tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

TARIMSAL SULAMA NEDENÄ°YLE OLAN ELEKTRÄ°K BORÃ‡LARI YENÄ°DEN YAPILANDIRILACAK

TÃ¼rkiye Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Anonim Åžirketinin (TEDAÅž) elektrik tÃ¼ketiminden kaynaklanan alacaklarÄ±ndan, vadesi 15 Åžubat 2017 tarihi itibarÄ±yla geldiÄŸi halde dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla Ã¶denmemiÅŸ olan borÃ§lar yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak.

TEDAÅž'Ä±n tarÄ±msal sulamada kullanÄ±lan elektrik tÃ¼ketiminden kaynaklanan alacaklarÄ±ndan, vadesi 15 ÅŸubat 2017 tarihi itibarÄ±yla geldiÄŸi halde Ã¶denmemiÅŸ olan borÃ§lar da yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lacak. BorÃ§lu, dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihi izleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n sonuna kadar, elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketine iletilmek Ã¼zere TEDAÅž'a yazÄ±lÄ± baÅŸvuruda bulunacak ve ilk taksidi 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nÄ±n sonuna kadar Ã¶deyecek.Â 

BorÃ§lu; 6, 9, 12 veya 18 eÅŸit taksit Ã¶deme seÃ§eneklerinden birisini seÃ§ecek.

Ä°lk iki taksidin sÃ¼resinde tam Ã¶denmemesi veya bir takvim yÄ±lÄ±nda ikiden fazla taksitin sÃ¼resinde Ã¶denmemesi halinde, bu dÃ¼zenlemeden yararlanma hakkÄ± kaybedilecek.

KONUTTA KDV Ã–DEMEYECEKLER

TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸmeyen yabancÄ± uyruklu kiÅŸiler ile iÅŸ merkezi TÃ¼rkiye'de olmayan iÅŸ yeri ya da TÃ¼rkiye'de kazanÃ§ elde etmeyen kurumlar, satÄ±ÅŸ bedelini yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilecek dÃ¶vizle Ã¶demeleri ÅŸartÄ±yla, ilk aldÄ±klarÄ± iÅŸ yeri ve konutta KDV Ã¶demeyecek.

Ã‡alÄ±ÅŸma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± da TÃ¼rkiye'den konut ya da iÅŸ yeri almalarÄ± durumunda KDV Ã¶demeyecek. Ancak, resmi daire ve mÃ¼esseseler ile merkezi TÃ¼rkiye'de bulunan teÅŸekkÃ¼l ve teÅŸebbÃ¼slere baÄŸlÄ± olup, bu daire mÃ¼essese, teÅŸekkÃ¼l ve teÅŸebbÃ¼slerin iÅŸleri dolayÄ±sÄ±yla yabancÄ± memlekette oturan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± bu haktan yararlanamayacak.

KDV istisnasÄ±ndan yararlanarak TÃ¼rkiye'de konut veya iÅŸ yeri satÄ±n alanlar bu gayrimenkullerini bir yÄ±l satamayacak, bu konut ve iÅŸ yerlerini bir yÄ±l iÃ§erisinde satmasÄ± halinde, zamanÄ±nda alÄ±nmayan vergi tahsil edilecek.

ESNAF AHÄ°LÄ°K SANDIÄžI KURULUYOR

Kanunla, Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Kanunu'nda dÃ¼zenlemeye gidilerek; gereken gÃ¶rev ve hizmetler iÃ§in mali kaynak saÄŸlamak, piyasa ÅŸartlarÄ±nda kaynaklarÄ± deÄŸerlendirmek, kanunun Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶demelerde bulunmak Ã¼zere, iÅŸ yerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir sÃ¼re Ã¶deme yapmak amacÄ±yla Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulacak.Â 

Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ§e kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariÃ§ hiÃ§bir ÅŸekilde kesinti yapÄ±lamayacak, gelirleri genel bÃ¼tÃ§eye gelir kaydedilemeyecek.

SandÄ±ÄŸÄ±n gelirleri ile bu gelirlerle alÄ±nan her tÃ¼rlÃ¼ taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlar kuruma ait olacak. SandÄ±k, damga vergisi hariÃ§ her tÃ¼rlÃ¼ vergi, resim ve harÃ§tan muaf tutulacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu kapsamÄ±nda isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ±lar, At YarÄ±ÅŸlarÄ± HakkÄ±nda Kanun'a tabi jokey ve antrenÃ¶rler, kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ile tarÄ±msal faaliyette bulunanlar hariÃ§ olmak Ã¼zere; ilgili kanun uyarÄ±nca hizmet akdine baÄŸlÄ± olmaksÄ±zÄ±n kendi adÄ±na ve hesabÄ±na baÄŸÄ±msÄ±z Ã§alÄ±ÅŸanlar, Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± sigortalÄ±sÄ± sayÄ±lacak.

BELEDÄ°YELERCE Ä°MARA AÃ‡ILIP SATILAN ARAZÄ°LER

Belediyelerce imara aÃ§Ä±lÄ±p satÄ±lan arazilerden Hazinenin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davalar sonucu Hazine mÃ¼lkiyetine geÃ§enler, tekrar kiÅŸilere bedelsiz olarak devredilecek.



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