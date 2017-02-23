GÃ¼ncelleme: 01:13, 24 Åžubat 2017 Cuma

Koskoca Ä°stanbul'u bir Ã§ekirdeÄŸe sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BugÃ¼ne kadar 350'ye yakÄ±n mikro objeye iÅŸlediÄŸi resimlerle "Ä°ncir Ã§ekirdeÄŸini dolduran adam" olarak Ã¼n salanÂ mikro art sanatÃ§Ä±sÄ± Hasan Kale, ÅŸimdi de kabak Ã§ekirdeÄŸi, fasulye ve kÄ±rÄ±k pirinÃ§ tanesineÂ panoramik Ä°stanbul'u resmetti.

MinyatÃ¼r malzemeler Ã¼zerine resim Ã§izme sanatÄ± mikro artla uÄŸraÅŸan Kale, kimi zaman bir iÄŸne ucuna, kimi zaman da kivi Ã§ekirdeÄŸine ince ince iÅŸlediÄŸi resimleriyle tanÄ±nÄ±yor.

Son Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda kabak Ã§ekirdeÄŸi, fasulye ve kÄ±rÄ±k pirinci bir araya getiren sanatÃ§Ä±, Ã¼zerinden gemilerin yÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ denizinden camilerine hatta gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde uÃ§an martÄ±larÄ±na kadar pek Ã§ok unsurun bulunduÄŸu panoramik Ä°stanbul Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla gÃ¶z doldurdu.

Kale, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 5 yaÅŸÄ±ndan bu yana mikro art sanatÄ±yla ilgilendiÄŸini sÃ¶yledi.

BÃ¶yle bir sanatla uÄŸraÅŸÄ±yor olmanÄ±n gururunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kale, "Minicik, hayatÄ±n iÃ§erisinde gÃ¶remediÄŸimiz, es geÃ§tiÄŸimiz, bazen Ã§Ã¶p diye hitap ettiÄŸimiz en kÃ¼Ã§Ã¼k objeleri sanat kapsÃ¼llerine Ã§eviriyorum. BunlarÄ± yaparken farklÄ± pencereleri aÃ§maya ve farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ± getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. DÃ¼nyada yepyeni bir konuÅŸturma dili oluÅŸturmak iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±m. GeÃ§miÅŸ yÄ±llara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ne kadar doÄŸru bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldum." dedi.

"350 OBJEYE ULAÅžAN DÃœNYADAKÄ° TEK SANATÃ‡IYIM"

SanatÄ±n kendisini Ã§ok mutlu ettiÄŸini dile getiren Kale, bugÃ¼ne kadar pek Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k boyuttaki malzemeye resimler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bazen bir ayÄ± bulabildiÄŸini kaydeden Kale, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kendi iÃ§imdeki her ÅŸeyi Ã§ok daha iyi dÄ±ÅŸa vurabilmek iÃ§in bu sanata yÃ¶neldim. Yoksa farklÄ± birisi olayÄ±m, neler yapÄ±yor denilsin diye yapmÄ±yorum. Bana kÄ±saca 'Ä°ncir Ã§ekirdeÄŸini dolduran adam' diyorlar. Ä°ncir Ã§ekirdeklerinden tutun da saÃ§ teline, makarnalara, balÄ±k kÄ±lÃ§Ä±klarÄ±na, Ã§ivilere kadar birÃ§ok eserlerin Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±m. BugÃ¼ne kadar bu alanda 350 farklÄ± objeye ulaÅŸmÄ±ÅŸ dÃ¼nyadaki tek sanatÃ§Ä±yÄ±m. Ã–zellikle bir TÃ¼rk sanatÃ§Ä±sÄ± olarak, Ã¼lkemi, Ä°stanbul'u ve Anadolu'daki tÃ¼m kÃ¼ltÃ¼rleri anlatÄ±yor olmak bÃ¼yÃ¼k keyif veriyor. BugÃ¼n Ã§ok farklÄ± bir ÅŸey yaptÄ±k. Fazla detaylara gidemedik. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar, 3 gÃ¼nle 1 ay arasÄ±nda sÃ¼rÃ¼yor. Bir kabak Ã§ekirdeÄŸi, bir fasulye, bir kÄ±rÄ±k pirinÃ§ tanesi Ã¼zerine bir Ã¼Ã§leme yaptÄ±k. AyrÄ± ayrÄ± baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bir eser ama bir araya getirdiÄŸinizde muhteÅŸem bir panoramik Ä°stanbul ortaya Ã§Ä±kÄ±yor."

MinyatÃ¼r malzemelerle Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§ok kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kale, uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸmaya odaklandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in fiziksel sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Zaman zaman vÃ¼cudunda kasÄ±lma da meydana geldiÄŸini sÃ¶yleyen Kale, "Yorucu oluyor ama iÅŸini aÅŸkla yapan insanlarÄ±n bir bedel Ã¶demesi gerekiyorsa biz de bu bedeli bÃ¶yle Ã¶deriz. Bu mikro art sanatÄ±na baÅŸlarken kimseden yÃ¶nlendirme almadÄ±m. Belki de hocasÄ± olmayan birisinin cahil cesaretiyle bugÃ¼nlere ulaÅŸtÄ±m. Sanatsal kullandÄ±ÄŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar da kullandÄ±ÄŸÄ±m objeler de hayatÄ±n iÃ§erisinde." dedi.

Resimlerin bazen bir pirinÃ§ tanesi ya da fasulyeye yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renlerin ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Kale, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶renlerin kendisini hiÃ§ unutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TÃ¼rk sanatÃ§Ä± olarak Ã¼lkeyi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da temsil ettiÄŸini ifade eden Kale, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki mart ayÄ±nda, Ã¼lkemi tanÄ±tmak iÃ§in Ä°skoÃ§ya'ya gidiyorum. Daha sonra Dubai Sanat FuarÄ±'nda olacaÄŸÄ±m. En son ise New York'taki mikro sanat fuarlarÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ±m. Bu sanat fuarlarÄ±na, en kÃ¼Ã§Ã¼k sanat eserlerimi, en kÃ¼Ã§Ã¼k tablolarÄ± gÃ¶tÃ¼receÄŸim." diye konuÅŸtu.