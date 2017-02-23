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23:46, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe
Afrika
GÃ¼ncelleme: 23:19, 23 Åžubat 2017 PerÅŸembe

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DÃ¼nyadaki Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä± Afrika'da
DÃ¼nyadaki Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä± Afrika'da

Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mushikiwabo, dÃ¼nya genelinde silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerce kullanÄ±lan Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n Afrika'da olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika BirliÄŸi BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Konseyi Bakanlar Komitesi, Etiyopya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Addis Ababa'dakiÂ AfrikaÂ BirliÄŸi Genel Merkezi'nde, "Ã§ocuklarÄ±n savaÅŸlardan korunmasÄ± ile kÄ±tada Ã¼rÃ¼nlerin ve kiÅŸilerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± gÃ¼ndemlerle toplandÄ±.

BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ± Ã¶ncesiÂ RuandaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Louise Mushikiwabo, konseyin gÃ¼ndemine iliÅŸkin gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"DÃ¼nyadakiÂ Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä± Afrika kÄ±tasÄ±nda." diyen Mushikiwabo, bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in acilen adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

ToplantÄ± Ã¶ncesi daÄŸÄ±tÄ±lan bilgilendirme notunda ise bugÃ¼nÃ¼n savaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklar Ã¼zerinde yeni tehditler oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.

"Ã‡OCUKLAR CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR Ä°Ã‡Ä°N DE KULLANILIYOR"

Afrika BirliÄŸinin, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k herkesi "Ã§ocuk" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kaydedilen notta, kÄ±tadaki Ã§ocuklarÄ±n askerliÄŸin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸlarda casusluk ve cinsel istismar iÃ§in de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Notta, BM'nin 2015'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuk askerler hakkÄ±ndaki rapora deÄŸinilerek, dÃ¼nyada Ã§ocuklarÄ± kullanan 57 silahlÄ± grubun 29'unun Afrika'daki 7 Ã¼lkede olduÄŸu belirtildi.

Bunlar arasÄ±nda Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), GÃ¼ney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gÃ¶steren TanrÄ±nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA), Nijerya'daki Boko Haram, Somali'deki EÅŸ-Åžebab, OAC'deki anti-Balaka ile Mali ve Sudan gibi Ã¼lkelerdeki bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri yer alÄ±yor.



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