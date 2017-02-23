DÃ¼nyadaki Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä± Afrika'da

Afrika BirliÄŸi BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik Konseyi Bakanlar Komitesi, Etiyopya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Addis Ababa'dakiÂ AfrikaÂ BirliÄŸi Genel Merkezi'nde, "Ã§ocuklarÄ±n savaÅŸlardan korunmasÄ± ile kÄ±tada Ã¼rÃ¼nlerin ve kiÅŸilerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± gÃ¼ndemlerle toplandÄ±.
BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ± Ã¶ncesiÂ RuandaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Louise Mushikiwabo, konseyin gÃ¼ndemine iliÅŸkin gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
"DÃ¼nyadakiÂ Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä± Afrika kÄ±tasÄ±nda." diyen Mushikiwabo, bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in acilen adÄ±m atÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
ToplantÄ± Ã¶ncesi daÄŸÄ±tÄ±lan bilgilendirme notunda ise bugÃ¼nÃ¼n savaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ocuklar Ã¼zerinde yeni tehditler oluÅŸturduÄŸuna dikkat Ã§ekildi.
Afrika BirliÄŸinin, 18 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k herkesi "Ã§ocuk" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kaydedilen notta, kÄ±tadaki Ã§ocuklarÄ±n askerliÄŸin yanÄ± sÄ±ra savaÅŸlarda casusluk ve cinsel istismar iÃ§in de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Notta, BM'nin 2015'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuk askerler hakkÄ±ndaki rapora deÄŸinilerek, dÃ¼nyada Ã§ocuklarÄ± kullanan 57 silahlÄ± grubun 29'unun Afrika'daki 7 Ã¼lkede olduÄŸu belirtildi.
Bunlar arasÄ±nda Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), GÃ¼ney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gÃ¶steren TanrÄ±nÄ±n DireniÅŸ Ordusu (LRA), Nijerya'daki Boko Haram, Somali'deki EÅŸ-Åžebab, OAC'deki anti-Balaka ile Mali ve Sudan gibi Ã¼lkelerdeki bazÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri yer alÄ±yor.
Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mushikiwabo, dÃ¼nya genelinde silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerce kullanÄ±lan Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n Afrika'da olduÄŸunu sÃ¶yledi
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±
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Gazi Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Cem KÄ±lÄ±Ã§, Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
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Ä°srail polisi, DoÄŸu KudÃ¼s'te 250 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ En-Nuhba Erkek Ä°lkokulunu, Hamas hareketi ile irtibatlÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek kapattÄ±
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