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12:46, 24 Åžubat 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
09:12, 24 Åžubat 2017 Cuma

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ABD'deki TÃ¼rkler halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
ABD'deki TÃ¼rkler halk oylamasÄ± iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek

ABD'de yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren halk oylamasÄ±nda oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi iÃ§in baÅŸkent Washington ile New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandÄ±klar kurulacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de yaÅŸayan ve TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olan seÃ§menlerin, TÃ¼rkiye'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren halk oylamasÄ± iÃ§in oylarÄ±nÄ± 1-9 Nisan'da kullanabileceÄŸi bildirildi.

TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun (YSK) aldÄ±ÄŸÄ± karar uyarÄ±nca yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi iÃ§in Washington, New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandÄ±klar kurulacak.

SeÃ§menler, iki hafta sonunu da kapsayacak ÅŸekilde yapÄ±lan dÃ¼zenleme doÄŸrultusunda 1-9 Nisan tarihlerinde 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Ä°simleri yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, baÄŸlÄ± olduklarÄ± temsilciliklere 26 Åžubat'a kadar ÅŸahsen baÅŸvurarak kayÄ±t yaptÄ±rabilecek.

YSK verilerine gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± 96 bin 455 kiÅŸinin bulunduÄŸu ABD'de en fazla seÃ§men 37 bin 176 kiÅŸi ile New York'ta yaÅŸÄ±yor.

ABD'deki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, yeni seÃ§im yasasÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan ilk kez 2014 yÄ±lÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imlerinde oy kullanma sÃ¼resi 14 gÃ¼n olarak belirlenmiÅŸti. ABD'de seÃ§menlerin randevu almasÄ± yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen bu seÃ§imlere katÄ±lÄ±m oranÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen 7 Haziran 2015 ve 1 KasÄ±m 2015'teki genel seÃ§imlerde vatandaÅŸlarÄ±n iki hafta sonunu kapsayacak ÅŸekilde randevu almadan belirlenen tarih dilimlerinde oylarÄ±nÄ± kullanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'DE OY VEREBÄ°LECEK SEÃ‡MENLER

SeÃ§im yasasÄ± kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlar tek bir seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olduÄŸu iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir Ã¼lkede adresi bulunanlar ABD'deki bir temsilcilikte oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

VatandaÅŸlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne kayÄ±tlÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha Ã¶nce yurt dÄ±ÅŸÄ±nda oy kullanmÄ±ÅŸ bile olsa YSK'nÄ±n internet adresinden (secmen.ysk.gov.tr) kontrol etmesi gerekiyor. KaydÄ± bulunmayan veya kayÄ±tlÄ± olduÄŸu temsilciliÄŸe itiraz edenlerin belirtilen tarihlerde temsilciliklere baÅŸvurularÄ±nÄ± iletmesi gerekiyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lan oylar temsilciliklerde sayÄ±lmÄ±yor. Oylar, sandÄ±klar kapandÄ±ktan bir gÃ¼n sonra yani 10 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilecek. GÃ¶zlemciler eÅŸliÄŸinde mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ torbalarda taÅŸÄ±nacak oylar, Ä°stanbul AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§im kuruluna teslim edilecek.



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