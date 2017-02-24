09:24, 24 Åžubat 2017 Cuma

Erzincan'da kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±





Erzincan'da kapalÄ± pazar yeri yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan il merkezinde bazÄ± taÅŸÄ±nmazlar acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Konuya iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Buna gÃ¶re, Erzincan merkez ilÃ§e Ä°nÃ¶nÃ¼ Mahallesi'ndeki bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n kapalÄ± pazar yeri yapÄ±mÄ± amacÄ±yla Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi.

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