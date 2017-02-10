FBI, Ruslar konusunda Beyaz Saray'la anlaÅŸamÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a yakÄ±n bazÄ± isimlerin Ruslarla kurduÄŸu iliÅŸkiler hakkÄ±ndaki haberleri sona erdirmesi talebini Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) geri Ã§evirdiÄŸi iddia edildi.
Amerikan CNN kanalÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re FBI, Trump'a yakÄ±n bazÄ± isimlerin son aylarda Ruslarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±ndan rahatsÄ±z olan Beyaz Saray'Ä±n, bu tÃ¼r haberlerin bitirilmesi konusundaki yardÄ±m talebine olumsuz yanÄ±t verdi.
Ä°lk olarak 14 Åžubat'ta New York Times gazetesi, geÃ§en yÄ±lÄ±n yaz aylarÄ±ndan itibaren Trump'a yakÄ±n bazÄ± isimlerle Ruslar arasÄ±nda doÄŸrudan iletiÅŸim olduÄŸu ve hÃ¼kÃ¼meti ilgilendiren belli konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve mÃ¼zakerelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.
Bu iddianÄ±n ardÄ±ndan kamuoyunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¼ndeme getiren CNN, Ã¼st dÃ¼zey yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Beyaz Saray'dan bazÄ± yÃ¶neticilerin, FBI'Ä±n kamuoyuna aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ya da en azÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na "bu haberler yanlÄ±ÅŸ" demesini istediÄŸini dile getirdi. Ancak bu taleplerin FBI tarafÄ±ndan kabul gÃ¶rmediÄŸi bildirildi.
Haberde ayrÄ±ca, Beyaz Saray ile FBI arasÄ±nda doÄŸrudan iletiÅŸimi kÄ±sÄ±tlayan bazÄ± kurallar sebebiyle bu tÃ¼r bir doÄŸrudan temasÄ±n, FBI'Ä±n iÅŸleyen davalarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na mÃ¼dahale anlamÄ±na geleceÄŸi ve bu sebeple "yanlÄ±ÅŸ" olduÄŸu yorumu da yapÄ±ldÄ±.
Beyaz Saray yÃ¶netimi Trump'a yakÄ±n isimlerle RuslarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberleri "tamamen yalan" ÅŸeklinde nitelendirmiÅŸ ve bu haberlerin mesnetsiz olduÄŸunu savunmuÅŸtu.
Beyaz Saray'Ä±n talebinin FBI tarafÄ±ndan geri Ã§evrildiÄŸi haberine iliÅŸkin henÃ¼z Beyaz Saray veya FBI'dan bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
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