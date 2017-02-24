09:27, 24 Åžubat 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 24 Åžubat 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, SETA'da "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sisteminin Anayasal TasarÄ±mÄ±" programÄ±na katÄ±lacak.



2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÄ°SK) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ã‡alÄ±ÅŸma HayatÄ± Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"na iÅŸtirak edecek.



3- Ä°Ã§iÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Trabzon'un dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun yÄ±l doÌˆnuÌˆmuÌˆ tÃ¶reninin ardÄ±ndan STK temsilcileriyle Panagia Otel'de bir araya gelecek.



- Soylu, Trabzon MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, Zorlu Grand Otel'de "TurÄ±Ì‡stÄ±Ì‡ Kazanan GelecegÌ†i KazanÄ±r Projesi"nin kapanÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â



4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"na iliÅŸkin Arena Spor Salonu'nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.





EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UluslararasÄ± YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi (YASED) Genel Kuruluna katÄ±lacak



2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, ValiliÄŸi, 3. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Belediyeyi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Cazibe Merkezleri Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.





3- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini ve 2016 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- BM gÃ¶zetimindeki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde BM Suriye Temsilcisi Staffan De Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek.





2- Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunduÄŸu LÃ¼bnan'da Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.





3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.



5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.





GÃœNCEL



1- Hac kurasÄ± Ã§ekiliyor



- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Kocatepe Konferans Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2017 yÄ±lÄ± hac kurasÄ± Ã§ekimine katÄ±lacak.





SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ± Ã‡aykur Rizespor-Kayserispor ve KasÄ±mpaÅŸa-Bursaspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.



2- TFF 1. Lig'de 22. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Giresunspor ile ElazÄ±ÄŸspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.





3- Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasÄ±nda, Anadolu Efes-Baskonia ve Real Madrid-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.



4- BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura Ã§ekimi, Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lacak.



5- Hentbol Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Amasya TaÅŸova YÄ°BO, Yunanistan'Ä±n Doukas takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.





Ã–ZEL HABER



1- MehmetÃ§ik'in "Kaletepe" destanÄ±Â



- Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶ristlerin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim bir noktada bulunan 2 bin 100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen halat ve kancalarla Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ buradan saÄŸlÄ±yor



- PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tÃ¼neller kazÄ±p, odalar oluÅŸturduÄŸu stratejik Ã¶neme sahip Kaletepe'ye yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonun ardÄ±ndan kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin Irak'Ä±n kuzeyinden Ã¼lkeye geÃ§iÅŸi engelleniyor



2- Yeni mÃ¼fredat iÃ§in 185 bin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±Â



- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±na iliÅŸkin bakanlÄ±ÄŸa ulaÅŸan 185 bine yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶neri, TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±



- Komisyon, yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±nÄ± bilimsel bir yaklaÅŸÄ±mla analiz ederek literatÃ¼r ve eÄŸitim bilimlerindeki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gerekli dÃ¼zeltme ve dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±



- Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Ã¼yeleri ile ilgili genel mÃ¼dÃ¼rlerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yuvarlak masa toplantÄ±larÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek tekrar deÄŸerlendirilen mÃ¼fredat, son incelemenin ardÄ±ndan nihai ÅŸeklini alacakÂ



3- GurbetÃ§ilere KDV istisnasÄ± konuttaki hareketliliÄŸi artÄ±racak



- Ä°NDER YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m:



- "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan mal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman vergi iadesi var. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da burada gayrimenkul alÄ±nÄ±yorsa KDV'nin alÄ±nmamasÄ± Ã§ok doÄŸru bir hareket. SektÃ¶re ciddi bir canlÄ±lÄ±k verecek"



- AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu:



- "YabancÄ±lar, Ã¶zellikle Orta DoÄŸu, TÃ¼rk Cumhuriyetleri ve Asya bÃ¶lgesi Ã¼lkemize talep gÃ¶steriyor. EÄŸer biz bunlara yÃ¶nelik proje Ã¼retirsek yÄ±lda 10 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde kaynaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye rahatlÄ±kla getirebiliriz"



- Kuzu Grup YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–zen Kuzu:



- "YabancÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra gurbetÃ§ilerin de TÃ¼rkiyeâ€™de yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± desteklenecek. Daha ziyade yaz aylarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nen gurbetÃ§ilerin ÅŸimdiden yatÄ±rÄ±m yapmaya baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â



- Ege YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°nanÃ§ KabadayÄ±:



- "YapÄ±lacak diÄŸer dÃ¼zenlemeler ile birlikte gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼ olarak bu yÄ±lÄ± da yeni bir rekor ile kapatacaÄŸÄ±z"



