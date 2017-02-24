TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 24 Åžubat 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, SETA'da "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sisteminin Anayasal TasarÄ±mÄ±" programÄ±na katÄ±lacak.
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÄ°SK) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "Ã‡alÄ±ÅŸma HayatÄ± Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"na iÅŸtirak edecek.
3- Ä°Ã§iÌ‡ÅŸleriÌ‡ BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Trabzon'un dÃ¼ÅŸman iÅŸgalinden kurtuluÅŸunun yÄ±l doÌˆnuÌˆmuÌˆ tÃ¶reninin ardÄ±ndan STK temsilcileriyle Panagia Otel'de bir araya gelecek.
- Soylu, Trabzon MÃ¼zesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, Zorlu Grand Otel'de "TurÄ±Ì‡stÄ±Ì‡ Kazanan GelecegÌ†i KazanÄ±r Projesi"nin kapanÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.Â
4- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±"na iliÅŸkin Arena Spor Salonu'nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UluslararasÄ± YatÄ±rÄ±mcÄ±lar DerneÄŸi (YASED) Genel Kuruluna katÄ±lacak
2- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfiÌ‡ Elvan, ValiliÄŸi, 3. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Belediyeyi, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Cazibe Merkezleri Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
3- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini ve 2016 yÄ±lÄ± aralÄ±k ayÄ± katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- BM gÃ¶zetimindeki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde BM Suriye Temsilcisi Staffan De Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek.
2- Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunduÄŸu LÃ¼bnan'da Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ve BaÅŸbakan Saad Hariri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
GÃœNCEL
1- Hac kurasÄ± Ã§ekiliyor
- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Kocatepe Konferans Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek 2017 yÄ±lÄ± hac kurasÄ± Ã§ekimine katÄ±lacak.
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ± Ã‡aykur Rizespor-Kayserispor ve KasÄ±mpaÅŸa-Bursaspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
2- TFF 1. Lig'de 22. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Giresunspor ile ElazÄ±ÄŸspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
3- Basketbol THY Avrupa Ligi 23. haftasÄ±nda, Anadolu Efes-Baskonia ve Real Madrid-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.
4- BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura Ã§ekimi, Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lacak.
5- Hentbol Erkekler Challenge KupasÄ± son 16 turu ilk maÃ§Ä±nda Amasya TaÅŸova YÄ°BO, Yunanistan'Ä±n Doukas takÄ±mÄ±yla deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.
Ã–ZEL HABER
1- MehmetÃ§ik'in "Kaletepe" destanÄ±Â
- Hakkari'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶ristlerin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye hakim bir noktada bulunan 2 bin 100 rakÄ±mlÄ± Kaletepe'ye terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na raÄŸmen halat ve kancalarla Ã§Ä±kan MehmetÃ§ik, bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ buradan saÄŸlÄ±yor
- PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tÃ¼neller kazÄ±p, odalar oluÅŸturduÄŸu stratejik Ã¶neme sahip Kaletepe'ye yÃ¶nelik geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen hava destekli operasyonun ardÄ±ndan kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin Irak'Ä±n kuzeyinden Ã¼lkeye geÃ§iÅŸi engelleniyor
2- Yeni mÃ¼fredat iÃ§in 185 bin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mercek altÄ±na alÄ±ndÄ±Â
- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±na iliÅŸkin bakanlÄ±ÄŸa ulaÅŸan 185 bine yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶neri, TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
- Komisyon, yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±nÄ± bilimsel bir yaklaÅŸÄ±mla analiz ederek literatÃ¼r ve eÄŸitim bilimlerindeki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda gerekli dÃ¼zeltme ve dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±
- Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Ã¼yeleri ile ilgili genel mÃ¼dÃ¼rlerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yuvarlak masa toplantÄ±larÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek tekrar deÄŸerlendirilen mÃ¼fredat, son incelemenin ardÄ±ndan nihai ÅŸeklini alacakÂ
3- GurbetÃ§ilere KDV istisnasÄ± konuttaki hareketliliÄŸi artÄ±racak
- Ä°NDER YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m:
- "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan mal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman vergi iadesi var. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da burada gayrimenkul alÄ±nÄ±yorsa KDV'nin alÄ±nmamasÄ± Ã§ok doÄŸru bir hareket. SektÃ¶re ciddi bir canlÄ±lÄ±k verecek"
- AÄŸaoÄŸlu Åžirketler Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu:
- "YabancÄ±lar, Ã¶zellikle Orta DoÄŸu, TÃ¼rk Cumhuriyetleri ve Asya bÃ¶lgesi Ã¼lkemize talep gÃ¶steriyor. EÄŸer biz bunlara yÃ¶nelik proje Ã¼retirsek yÄ±lda 10 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde kaynaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye rahatlÄ±kla getirebiliriz"
- Kuzu Grup YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ã–zen Kuzu:
- "YabancÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra gurbetÃ§ilerin de TÃ¼rkiyeâ€™de yatÄ±rÄ±m yapmalarÄ± desteklenecek. Daha ziyade yaz aylarÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nen gurbetÃ§ilerin ÅŸimdiden yatÄ±rÄ±m yapmaya baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum"Â
- Ege YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°nanÃ§ KabadayÄ±:
- "YapÄ±lacak diÄŸer dÃ¼zenlemeler ile birlikte gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼ olarak bu yÄ±lÄ± da yeni bir rekor ile kapatacaÄŸÄ±z"
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde TÃœSÄ°AD Ã¼yelerini kabul edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edilmesini deÄŸerlendiren ABD'li CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, ortak demokratik deÄŸerler temelinde her zaman TÃ¼rk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± savunduÄŸu vurgusunu yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain'i kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AmerikalÄ± SenatÃ¶r John McCain'i kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, Almanya ziyareti kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak. Irak'ta ise Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Almanya'da temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'taki MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Malta'da resmi temaslarda bulunacak.