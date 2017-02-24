Kandil'de 27 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine 22 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 27 PKK'lÄ±nÄ±nÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, 22 Åžubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, TÃ¼rk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uÃ§aklarÄ± iÌ‡le hava harekatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti.
Hava harekatÄ±nda Ã¼Ã§ barÄ±nma yeri imha edildi. Daha sonra yapÄ±lan tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, harekat sonrasÄ± 27 PKKÂ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edildi.
Konya 3. Ana Jet Ãœs ve Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan darbe giriÅŸimine katÄ±lan, 3 tim ile 2 helikopterin Ã¼stten ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± ve yapÄ±lan hazÄ±rlÄ±klarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±na girdi
BasÄ±n YayÄ±n BirliÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ÃœstÃ¼n, "UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± bugÃ¼n itibarÄ±yla bitmek Ã¼zere. YarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n teÅŸrifleriyle fuarÄ±mÄ±zÄ±n kurdelesi kesilecek" dedi
TÃ¼rkiye genelinde satÄ±ÅŸ sonucu el deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ±, ocakta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12,8 artarak 95 bin 389 oldu
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberindeki isimlerle birlikte Kilis'teki karargahta incelemeler yaptÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "DÃ¼nya DEAÅž ile mÃ¼cadele ediyormuÅŸ gibi davranÄ±yor. GerÃ§ekte mÃ¼cadele eden yok. Tek mÃ¼cadeleyi veren TÃ¼rkiye" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3 bin 890 sÃ¶zleÅŸmeli personel alacak. BaÅŸvurular, 2-9 Mart tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.
ÅžÃ¼krÃ¼ BalcÄ± Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 4 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, aralarÄ±nda eski 1. ve 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 14 emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de buzlanma ve don bekleniyor
Hac gÃ¶revini yerine getireceklerin belirleneceÄŸi kura,bugÃ¼n saat 15.00'da Ã§ekilecek
Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine 22 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, 27 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi
Erzincan'da kapalÄ± pazar yeri yapÄ±mÄ±na iliÅŸkin acele kamulaÅŸtÄ±rma kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±
ABD'de yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini iÃ§eren halk oylamasÄ±nda oylarÄ±nÄ± kullanabilmesi iÃ§in baÅŸkent Washington ile New York, Boston, Miami, Chicago, Houston ve Los Angeles kentlerinde sandÄ±klar kurulacak
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°talyan MimarlÄ±k, Sanat ve Kent Restorasyonu DerneÄŸince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Med-Art Projesi kapsamÄ±nda restore edilen Åžeyh SÃ¼leyman mescidi BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaynak'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±
"Ä°ncir Ã§ekirdeÄŸini dolduran adam" olarak Ã¼n salan mikro art sanatÃ§Ä±sÄ± Hasan Kale, ÅŸimdi de kabak Ã§ekirdeÄŸi, fasulye ve kÄ±rÄ±k pirinÃ§ tanesine panoramik Ä°stanbul'u resmetti
MÃ¼kelleflere vergi indirimi ve yabancÄ±lar ile gurbetÃ§ilere konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ±nÄ± da iÃ§eren "torba kanun teklifi" kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±