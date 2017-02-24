09:35, 24 Åžubat 2017 Cuma

Kandil'de 27 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine 22 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda, 27 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine 22 Åžubat'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 27 PKK'lÄ±nÄ±nÂ etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, 22 Åžubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesine, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, TÃ¼rk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uÃ§aklarÄ± iÌ‡le hava harekatÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸti. Hava harekatÄ±nda Ã¼Ã§ barÄ±nma yeri imha edildi. Daha sonra yapÄ±lan tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, harekat sonrasÄ± 27 PKKÂ mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edildi.

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