09:45, 24 Åžubat 2017 Cuma

Hac kurasÄ± bugÃ¼n Ã§ekiliyor





Hac gÃ¶revini yerine getireceklerin belirleneceÄŸi kura,bugÃ¼n saat 15.00'da Ã§ekilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kutsal topraklara gidecek hacÄ± adaylarÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecekÂ kura Ã§ekimi, bugÃ¼n TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ± Konferans Salonu'nda yapÄ±lacak. Bilgisayar ortamÄ±nda, basÄ±n ve kamuoyuna aÃ§Ä±k yapÄ±lacak kura Ã§ekiminde hacÄ± adaylarÄ±, baÅŸvuru yapan 1 milyon 892 bin 724 kiÅŸi arasÄ±ndan belirlenecek. VatandaÅŸlar,Â saat 15.00'teÂ baÅŸlayacak kura Ã§ekiminin sonuÃ§larÄ±na saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaÅŸabilecek. KESÄ°N KAYITLAR 10 MART'A KADAR YAPILACAK Kurada "Kesin KayÄ±t HakkÄ±" elde edenler, 27 Åžubat-10 Mart tarihlerinde "Kesin KayÄ±t YaptÄ±rabilir" belgesini internet ortamÄ±ndan veya mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerden alarak kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rabilecek. Belirlenen sÃ¼re iÃ§erisinde kesin kayÄ±t yaptÄ±rmayanlarÄ±n yerine, kura sÄ±rasÄ± gÃ¶zetilerek 16-24 Mart arasÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan kontenjanlar Ã§erÃ§evesinde kayÄ±tlar alÄ±nacak. ÅžEHÄ°T YAKINI VE GAZÄ°LERÄ°N YAKINLARI Hacca gitmek iÃ§in mÃ¼racaat eden ÅŸehit yakÄ±nÄ±, anne, baba, eÅŸ ve evlenmemiÅŸ Ã§ocuklarÄ± ile gazilerin kendisi ve eÅŸlerinin kayÄ±tlarÄ± ise 16-24 Mart'ta konaklama tÃ¼rÃ¼ne ait hac Ã¼cretini yatÄ±rmalarÄ± ÅŸartÄ±yla il mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerinde yapÄ±lacak.

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