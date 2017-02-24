09:47, 24 Åžubat 2017 Cuma

DEAÅž'Ä±n bombalÄ± araÃ§larÄ±nÄ± Ã§ocuklar sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n Musul'daki Irak ordusuna karÅŸÄ± dÃ¼zenledikleri karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larda patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ kamyonlarda Ã§ocuklarÄ± ve engellileri kullandÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Musul'da bulunan ABD liderliÄŸindeki koalisyonda gÃ¶revli bir general AFP'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgede DEAÅž'Ä±n barbarca taktikler kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendileri iÃ§in giderek daha umutsuz hale gelen savaÅŸta DEAÅž'Ä±n da kendileri iÃ§in yenilginin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olduÄŸunu bildiklerini sÃ¶yledi.

DEAÅž mensuplarÄ±, askeri Ã§evrelerde VBIED olarak bilinen patlayÄ±cÄ± araÃ§larÄ± kullanÄ±yorlar. Bu araÃ§lar, Musul'a yaptÄ±klarÄ± Ã§ok sayÄ±da saldÄ±rÄ±da yÄ±kÄ±cÄ± etkisi oldu.

ABD Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± TuÄŸgeneral Matt Isler, BaÄŸdat'taki AFP ve diÄŸer gazetecilere bu hafta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DEAÅž'Ä±n bomba yÃ¼klÃ¼ bu araÃ§larÄ± kullanma konusunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸini belirtti.

Isler, "Ä°nsanlarÄ±n bir VBIED'e zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve VBIED'e zincirlendiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k" dedi. "Ã‡ocuklarÄ±n ve yÃ¼rÃ¼meyi bile baÅŸaramayan engellilerin VBIED'lere ÅŸÃ¶fÃ¶r olarak zorla gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rdÃ¼k... Bu insanlarÄ±n DEAÅž'a Ã¼ye olup olmadÄ±klarÄ±nÄ± bilmiyorum." dedi.



