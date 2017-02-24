10:10, 24 Åžubat 2017 Cuma

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±





Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de buzlanma ve don bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bÃ¶lgede, rÃ¼zgarlarÄ±n deÄŸiÅŸik yÃ¶nlerde hafif, yer yer orta kuvvetli eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ±yla yer yer pus olabileceÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± gerekiyor.

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