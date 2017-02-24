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Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyinin Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu
Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyinin Ã¶lÃ¼m nedeni belli oldu

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam sinir gazÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyiÂ Kim Jong-nam'Ä±n sinir gazÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi.

The Star gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Malezya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halit Ebubekir, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kimyasal Silahlar Analiz Merkezinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda Kim Jong-nam'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan kimyasal maddeninÂ VX-sinir ajanÄ±Â olarak bilinen Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ etkisi yÃ¼ksek sinir gazÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

MaktulÃ¼n gÃ¶zleri ve yÃ¼zÃ¼ndeÂ sinir gazÄ±Â iÃ§eren maddeler bulunduÄŸunu aktaran Ebubekir, bu gazÄ±n 1997 ve 2005 yÄ±llarÄ±nda kabul edilen Kimyasal Silahlar SÃ¶zleÅŸmelerinde VX tÃ¼rÃ¼ kimyasal silah olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

13 ÅžUBAT'TA HAVAALANINDA UÄžRADIÄžI SALDIRIDA Ã–LDÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam, 13 Åžubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararasÄ± havalimanÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. OlayÄ±n ardÄ±ndan Endonezya, Vietnam, Malezya ve Kuzey Kore vatandaÅŸÄ± 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Malezya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, cinayetin planlayÄ±cÄ±larÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ 4 kiÅŸinin Jakarta-Dubai-Vladivostok Ã¼zerinden Pyongyang'a geÃ§tiklerini ve Ä°nterpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla arandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Emniyet yetkilileri geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, cinayetle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Kuzey Kore'nin Malezya BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revli ikinci sekreter ve Kuzey Kore havayollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin soruÅŸturma kapsamÄ±nda sorgulanmasÄ± talebinin Kuzey Kore BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine iletildiÄŸini ifade etmiÅŸti.



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