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12:46, 24 Åžubat 2017 Cuma
GÃ¼ncel
10:25, 24 Åžubat 2017 Cuma

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14 emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±nda
14 emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±nda

ÅžÃ¼krÃ¼ BalcÄ± Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 4 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, aralarÄ±nda eski 1. ve 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 14 emniyet personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 4 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, aralarÄ±nda eski 1. ve 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin de bulunduÄŸu 14 emniyet personeli yakalandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–'nÃ¼n ÅžÃ¼krÃ¼ BalcÄ± Polis Meslek YÃ¼ksek Okulu yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli Ankara, Ä°zmir ve Hatay'da eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyon kapsamÄ±nda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan ve aralarÄ±nda eski 1. emniyet mÃ¼dÃ¼rleri Ã–mer G. ve Veli Y. ile 3. sÄ±nÄ±f emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aziz B'nin de bulunduÄŸu 15 emniyet personelinden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Firari durumdaki bir polis memurunun yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°stanbul'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemleri devam ederken, il dÄ±ÅŸÄ±ndaki gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar gÃ¼n iÃ§erisinde Ä°stanbul'a gÃ¶nderilecek.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
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