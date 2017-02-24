10:44, 24 Åžubat 2017 Cuma

Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 Ã¶lÃ¼ 22 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n baÅŸkentiÂ BaÄŸdat'Ä±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde meydana gelenÂ patlamaÂ veÂ ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BaÄŸdat Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden YÃ¼zbaÅŸÄ± Nezhan el-HÄ±dÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin BaÄŸdat'Ä±n kuzeyindeki Et-Tarimiyye ilÃ§esinde 3 silahlÄ± kiÅŸinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evi ablukaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahlÄ±lardan birinin Ã¼zerindeki bombayÄ± evin dÄ±ÅŸÄ±nda patlatmasÄ± sonucu bu kiÅŸi ile birlikte 3 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. HÄ±dÄ±r, diÄŸer 2 silahlÄ± kiÅŸinin ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

BaÅŸkentin batÄ±sÄ±ndaki Er-RÄ±dvaniyye BÃ¶lgesi'nde bir semt pazarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda infilak eden bomba 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, 11 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu.

El-Han BÃ¶lgesi'ndeki balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda da bombanÄ±n infilak etmesi sonucu ise 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±. BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼neyindeki Cerf en-Neddaf BÃ¶lgesi'nde de silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir gencin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.