Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 Ã¶lÃ¼ 22 yaralÄ±

Irak'Ä±n baÅŸkentiÂ BaÄŸdat'Ä±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde meydana gelenÂ patlamaÂ veÂ ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 22 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÄŸdat Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden YÃ¼zbaÅŸÄ± Nezhan el-HÄ±dÄ±r, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin BaÄŸdat'Ä±n kuzeyindeki Et-Tarimiyye ilÃ§esinde 3 silahlÄ± kiÅŸinin barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± evi ablukaya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahlÄ±lardan birinin Ã¼zerindeki bombayÄ± evin dÄ±ÅŸÄ±nda patlatmasÄ± sonucu bu kiÅŸi ile birlikte 3 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 5 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. HÄ±dÄ±r, diÄŸer 2 silahlÄ± kiÅŸinin ise gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
BaÅŸkentin batÄ±sÄ±ndaki Er-RÄ±dvaniyye BÃ¶lgesi'nde bir semt pazarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda infilak eden bomba 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine, 11 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden oldu.
El-Han BÃ¶lgesi'ndeki balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§arÅŸÄ±sÄ±nda da bombanÄ±n infilak etmesi sonucu ise 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 6 kiÅŸi yaralandÄ±. BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼neyindeki Cerf en-Neddaf BÃ¶lgesi'nde de silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ bir gencin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Ana muhalefet lideri Shorten: "Filistin halkÄ±nÄ±n kendi devletlerine sahip olma hakkÄ±nÄ± destekliyoruz"
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± partisi liderinin Rus milliyetÃ§i Jirinovski ile Moskova'da gizli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
DEAÅž'Ä±n Bab'Ä±n kuzeyindeki Susyan kÃ¶yÃ¼ne bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 60 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Huzistan Valisi Åžeriati, "Her yÄ±l en az 3 bin iyi eÄŸitimli kiÅŸi Huzistan'dan ayrÄ±larak diÄŸer eyaletlere gÃ¶Ã§ ediyor" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Beyaz Saray'da 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rev yapan BangladeÅŸ asÄ±llÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Rumana Ahmed, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinin ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen patlama ve ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±
Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam sinir gazÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ
DEAÅž'Ä±n Irak'ta dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda VBIED araÃ§larÄ±nÄ± kullanmaktan kaÃ§Ä±nan Ã¼yelerinin yerine Ã§ocuk ve engellileri kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Beyaz Saray'Ä±n, Trump yÃ¶netimindeki bazÄ± isimlerin Ruslarla kurduÄŸu iliÅŸkiler hakkÄ±ndaki haberleri sona erdirmesi talebinin FBI tarafÄ±ndan geri Ã§evrildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mushikiwabo, dÃ¼nya genelinde silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerce kullanÄ±lan Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n Afrika'da olduÄŸunu sÃ¶yledi
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±
Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸi yaralandÄ±
Manila yÃ¶netimi, Ã‡in'i GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde Manila'nÄ±n egemenlik hakkÄ± iddia ettiÄŸi Scarborough Resifi'ne inÅŸaat yapmamasÄ± konusunda uyardÄ±
Gazi Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Cem KÄ±lÄ±Ã§, Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye ve Ä°srail arasÄ±ndaki normalleÅŸme sÃ¼reci devam ederken, Tel Aviv yÃ¶netimi 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tuttuÄŸu TÄ°KA Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistinli Muhammed Murteca'nÄ±n avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermiyor