10:44, 24 Åžubat 2017 Cuma

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 3 bin 890 personel alacak





SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3 bin 890 sÃ¶zleÅŸmeli personel alacak. BaÅŸvurular, 2-9 Mart tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taÅŸra teÅŸkilatÄ± hizmet birimlerinde istihdam edilmek Ã¼zere Ã–SYM tarafÄ±ndan yapÄ±lacak merkezi yerleÅŸtirme ile ortaÃ¶ÄŸretim, Ã¶n lisans ve lisans dÃ¼zeylerinde sÃ¶zleÅŸmeli saÄŸlÄ±k personeli alÄ±nacak. Â .

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