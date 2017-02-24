Beyaz Saray'Ä±n tek baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan istifa

Beyaz Saray'da 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rev yapanÂ BangladeÅŸÂ asÄ±llÄ±Â baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼Â Rumana Ahmed,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revinin ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeyeÂ vize yasaÄŸÄ±Â kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD'de yayÄ±n yapan Atlantic dergisi iÃ§in bir makale kaleme alan Ahmed, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir MÃ¼slÃ¼man Beyaz Saray'daki deneyimini ve istifa sebeplerini anlattÄ±.
Ä°stafa sÃ¼recini, "Trump, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na ve tÃ¼m Suriyeli mÃ¼ltecilere seyahat yasaÄŸÄ± getirdiÄŸinde, beni ve benim gibi insanlarÄ± bir tehdit olarak gÃ¶ren bir yÃ¶netim iÃ§in artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum." sÃ¶zleriyle anlatan Ahmed, 28 Ocak'ta gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ailesi 1978 yÄ±lÄ±nda BangladeÅŸ'ten gÃ¶Ã§ eden ve 12 yaÅŸÄ±ndan itibaren baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ olarak yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Ahmed, ABD'nin bir gÃ¶Ã§menler Ã¼lkesi olduÄŸunu ve yeni yÃ¶netimin bu gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± adÄ±mlara atmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
2011'de Beyaz Saray'a girdikten sonra Ã§eÅŸitli iÅŸler yapan ve 2014 yÄ±lÄ±nda da Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi bÃ¼nyesinde gÃ¶revlendirilen Ahmed, Ã¶zellikle Ã¶nceki yÃ¶netimin AmerikalÄ± MÃ¼slÃ¼man toplumla iliÅŸkileri noktasÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ã–nceki BaÅŸkan Barack Obama dÃ¶neminde Beyaz Saray'daki havanÄ±n daha Ä±lÄ±mlÄ± olduÄŸunu kaydeden Ahmed, Trump yÃ¶netimiyle bu havanÄ±n bozulduÄŸunu savundu.
"2016 yÄ±lÄ±ndaki atmosfer, 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±ndan hemen sonraki gibiydi. Bunu daha kÃ¶tÃ¼ kÄ±lan ÅŸey, karar verici AmerikalÄ±larÄ±n bu korku ve nefreti beslemesiydi." deÄŸerlendirmesini yapan Ahmed, Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§im kampanyasÄ±nda oluÅŸan Ä°slamofobik algÄ±nÄ±n halen sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret etti.
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Beyaz Saray'da 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rev yapan BangladeÅŸ asÄ±llÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Rumana Ahmed, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinin ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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