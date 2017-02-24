Ä°ran'da iÃ§ gÃ¶Ã§ arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ranâ€™Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Huzistan eyaletindeki halkÄ±n, her yÄ±l meydana gelen Ã§evresel sorunlar nedeniyle diÄŸer eyaletlere gÃ¶Ã§ ettiÄŸi bildirildi.
IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Huzistan Valisi Gulam RÄ±za Åžeriati, bÃ¶lgeyi etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrik ve su kesintilerine Ã§Ã¶zÃ¼m aramak iÃ§in oluÅŸturulan Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.
BÃ¶lgede her yÄ±l yaÅŸanan Ã§evresel sorunlar nedeniyle halkÄ±n gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžeriati, "Her yÄ±l en az 3 bin iyi eÄŸitimli kiÅŸi Huzistan'dan ayrÄ±larak diÄŸer eyaletlere gÃ¶Ã§ ediyor." dedi.
Åžeriati, bu gÃ¶Ã§ler nedeniyle eyalette Ã¶zellikle eÄŸitim alanÄ±nda sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, eyalette yaklaÅŸÄ±k 10 bin Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ± olduÄŸunu ve hÃ¼kÃ¼metten bu aÃ§Ä±ÄŸÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede kapatÄ±lmasÄ± talebinde bulundu.
"HÃœKÃœMETE ÃœMÄ°T BESLEMEYÄ°N"
Ã–te yandan Ä°ran BaÅŸsavcÄ±sÄ± Muhammed Cafer Muntazeri, Huzistan'daki Ã§evre krizine iliÅŸkin Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin baÅŸÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼meti hedef aldÄ±. Muntazeri, hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lgedeki sorunlara duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda hÃ¼kÃ¼mete Ã¼mit beslemeyin. Biz, Ã§evreyi koruma adÄ± altÄ±nda gÃ¶reve gelen bazÄ± yetkililerin baÅŸka iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.
Ä°ranâ€™Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±nda Arap nÃ¼fusun yoÄŸun olduÄŸu Huzistan eyaletinde halk, bÃ¶lgeyi etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli kum fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra elektrik ve su kesintileri ile de mÃ¼cadele ediyor. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸinin solunum ve akciÄŸer yetmezliÄŸinden hastanelere yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eyaletin merkezi Ahvazâ€™daki hastanelerde tÄ±bbi araÃ§ ve gereÃ§lerin de yetersiz olduÄŸu belirtiliyor.
Eyaleti etkisi altÄ±na alan ÅŸiddetli kum fÄ±rtÄ±nasÄ±ndan kaynaklÄ± elektrik ve su kesintilerinin gÃ¼nlerce giderilememesi nedeniyle hÃ¼kÃ¼metin yaÅŸanan sorunlara duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen vatandaÅŸlar Ahvaz ValiliÄŸi Ã¶nÃ¼nde protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenliyor.
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