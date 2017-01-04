El-Bab'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 60 Ã¶lÃ¼

Suriye'de Bab ilÃ§esine baÄŸlÄ± Susyan kÃ¶yÃ¼nde Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) karargahÄ±na bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu sivilÂ 60 kiÅŸi Â hayatÄ±nÄ± kaybetti, en az 100 kiÅŸi yaralandÄ±.
BÃ¶lgede bulunan AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, DEAÅž,Â Halep'in kuzeybatÄ±sÄ±nda, Bab ilÃ§esinin kuzeyindeki Susyan kÃ¶yÃ¼nde Ã–SO'ya ait gÃ¼venlik binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan sivilleri hedef aldÄ±.
DEAÅž'a ait bombalÄ± araÃ§, Bab'a dÃ¶nmek Ã¼zere Ã–SO karargahÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan yÃ¼zlerce sivilin yakÄ±nÄ±nda patlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu sivil 60 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 100'den fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
PatlamadaÂ Ã§ok sayÄ±da araÃ§ ve motorsiklet yanarak kullanÄ±lamaz hale geldi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonraÂ aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti. TSK destekli Ã–SO, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini dÃ¼n DEAÅž'tan almÄ±ÅŸtÄ±.Â
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Â Ã–SO, 24 AÄŸustos'ta baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda Azez-Cerablus arasÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizledikten sonra, geÃ§en aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Bab'a yÃ¶nelmiÅŸti.Â TSK destekli Ã–SO, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilÃ§esinin merkezini dÃ¼n DEAÅž'tan almÄ±ÅŸtÄ±.
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