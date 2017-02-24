11:39, 24 Åžubat 2017 Cuma

Alman ve Rus Ä±rkÃ§Ä±lardan gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya iÃ§in Alternatif Parti (AfD) lideri Frauke Petry, partisi iÃ§inde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemlerde bulunan HÃ¶cke'yi nazi ÅŸÃ¼phesi uyandÄ±rmamak iÃ§in ihraÃ§ kararÄ± aldÄ±.

HÃ¶cke, Alman tarihinin yeniden yazÄ±lmasÄ±nÄ± ve Berlinâ€™deki soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen skandal konuÅŸmasÄ±yla kamuoyunda tepki seline hedef olmuÅŸtu. Petry, AfD iÃ§inde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ses Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun dikkat sarf ederken, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda azÄ±lÄ± milliyetÃ§i parti liderleriyle Ã§ok rahat gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yor.

Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Hollandaâ€™da Geert Wilders ile Ã§ok yakÄ±n iliÅŸkiler kuran Petryâ€™nin son olarak aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Rus parti lideri Vladimir Jirinovski ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

JÄ°RÄ°NOVSKÄ° Ä°LE Ã–ZEL GÃ–RÃœÅžME

Petry, Rusya Meclisiâ€™nin alt kanadÄ± olan Dumaâ€™nÄ±n BaÅŸkanÄ± VyaÃ§eslav Volodinâ€™le Moskovaâ€™da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Rusya dahil yabancÄ± basÄ±n alÄ±nmÄ±yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Rus parti lideri Vladimir Jirinovski de katÄ±lÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeden kamuoyu Dumaâ€™nÄ±n kÄ±sa aÃ§Ä±klamasÄ±yla haberdar oldu. AfD ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sadece doÄŸrulamakla yetindi.