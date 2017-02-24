Alman ve Rus Ä±rkÃ§Ä±lardan gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya iÃ§in Alternatif Parti (AfD) lideri Frauke Petry, partisi iÃ§inde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemlerde bulunan HÃ¶cke'yi nazi ÅŸÃ¼phesi uyandÄ±rmamak iÃ§in ihraÃ§ kararÄ± aldÄ±.
HÃ¶cke, Alman tarihinin yeniden yazÄ±lmasÄ±nÄ± ve Berlinâ€™deki soykÄ±rÄ±m anÄ±tÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen skandal konuÅŸmasÄ±yla kamuoyunda tepki seline hedef olmuÅŸtu. Petry, AfD iÃ§inde aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ ses Ã§Ä±kmamasÄ± iÃ§in yoÄŸun dikkat sarf ederken, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda azÄ±lÄ± milliyetÃ§i parti liderleriyle Ã§ok rahat gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±yor.
Fransaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, Hollandaâ€™da Geert Wilders ile Ã§ok yakÄ±n iliÅŸkiler kuran Petryâ€™nin son olarak aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Rus parti lideri Vladimir Jirinovski ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
JÄ°RÄ°NOVSKÄ° Ä°LE Ã–ZEL GÃ–RÃœÅžME
Petry, Rusya Meclisiâ€™nin alt kanadÄ± olan Dumaâ€™nÄ±n BaÅŸkanÄ± VyaÃ§eslav Volodinâ€™le Moskovaâ€™da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Rusya dahil yabancÄ± basÄ±n alÄ±nmÄ±yor. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±nan aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i Rus parti lideri Vladimir Jirinovski de katÄ±lÄ±yor. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeden kamuoyu Dumaâ€™nÄ±n kÄ±sa aÃ§Ä±klamasÄ±yla haberdar oldu. AfD ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sadece doÄŸrulamakla yetindi.
GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±
Ana muhalefet lideri Shorten: "Filistin halkÄ±nÄ±n kendi devletlerine sahip olma hakkÄ±nÄ± destekliyoruz"
Almanya'nÄ±n Ä±rkÃ§Ä± partisi liderinin Rus milliyetÃ§i Jirinovski ile Moskova'da gizli bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
DEAÅž'Ä±n Bab'Ä±n kuzeyindeki Susyan kÃ¶yÃ¼ne bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 60 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Huzistan Valisi Åžeriati, "Her yÄ±l en az 3 bin iyi eÄŸitimli kiÅŸi Huzistan'dan ayrÄ±larak diÄŸer eyaletlere gÃ¶Ã§ ediyor" uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Beyaz Saray'da 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana gÃ¶rev yapan BangladeÅŸ asÄ±llÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ Rumana Ahmed, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶revinin ilk haftasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen patlama ve ÅŸiddet olaylarÄ±nda 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±
Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam sinir gazÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ
DEAÅž'Ä±n Irak'ta dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda VBIED araÃ§larÄ±nÄ± kullanmaktan kaÃ§Ä±nan Ã¼yelerinin yerine Ã§ocuk ve engellileri kullandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Beyaz Saray'Ä±n, Trump yÃ¶netimindeki bazÄ± isimlerin Ruslarla kurduÄŸu iliÅŸkiler hakkÄ±ndaki haberleri sona erdirmesi talebinin FBI tarafÄ±ndan geri Ã§evrildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ruanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mushikiwabo, dÃ¼nya genelinde silahlÄ± Ã¶rgÃ¼tlerce kullanÄ±lan Ã§ocuk askerlerin yÃ¼zde 40'Ä±nÄ±n Afrika'da olduÄŸunu sÃ¶yledi
Macar hÃ¼kÃ¼meti, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki mevcut tel Ã¶rgÃ¼lerin arkasÄ±na yeni bir tel Ã¶rgÃ¼ daha yapÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±
Ã‡ekya'da bir makine Ã¼retim tesisinde meydana gelen patlamalarda en az 19 kiÅŸi yaralandÄ±
Manila yÃ¶netimi, Ã‡in'i GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde Manila'nÄ±n egemenlik hakkÄ± iddia ettiÄŸi Scarborough Resifi'ne inÅŸaat yapmamasÄ± konusunda uyardÄ±
Gazi Ãœniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Cem KÄ±lÄ±Ã§, Almanya ve Avusturya gibi Ã¼lkelerde de iÅŸsizlik oranlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rkiye ve Ä°srail arasÄ±ndaki normalleÅŸme sÃ¼reci devam ederken, Tel Aviv yÃ¶netimi 12 Åžubat'tan beri gÃ¶zaltÄ±nda tuttuÄŸu TÄ°KA Gazze Åžeridi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Filistinli Muhammed Murteca'nÄ±n avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine izin vermiyor