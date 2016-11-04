11:43, 24 Åžubat 2017 Cuma

Yeni mÃ¼fredat iÃ§in 185 bin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mercek altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 13 Ocak'ta kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan ilkokul, ortaokul, lise ve imam hatip ortaokulu ve liselerinde 51 ders ve 159 sÄ±nÄ±f dÃ¼zeyindeki Ã¶ÄŸretim programÄ±na gelen Ã¶nerileri deÄŸerlendirilmek Ã¼zere 20 Åžubat'ta Ã–ÄŸretim ProgramlarÄ± DeÄŸerlendirme Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Temel EÄŸitim, OrtaÃ¶ÄŸretim ve Din Ã–ÄŸretimi Genel MÃ¼dÃ¼rleri, daire baÅŸkanlarÄ±, uzmanlarÄ± ve Talim Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼yeleri, daire baÅŸkanlarÄ± ve uzmanlarÄ±, taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ilinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ± ile oluÅŸturulan komisyonun Antalya'daki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n sona erecek.

13 Ocak-10 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda mufredat.meb.gov.tr internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nlanan taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±na site Ã¼zerinden 175 bin 354, e-posta adresi Ã¼zerinden de 8 bin 737 olmak Ã¼zere toplam 184 bin 91 gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirildi.

KOMÄ°SYONLAR GÃ–RÃœÅžLERÄ° DEÄžERLENDÄ°RDÄ°

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan Antalya'da dÃ¼zenlenen "Ã–ÄŸretim ProgramlarÄ± DeÄŸerlendirme Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±"nda kamuoyundan gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±na yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na her ders iÃ§in kurulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.

Komisyonlarca gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸlere iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, ÅŸu temel kriterler ele alÄ±ndÄ±:

"Ã–ÄŸrenciler iÃ§in iÅŸlevsel bilginin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlama, programlarÄ± gereksiz bilgilerden arÄ±ndÄ±rmak adÄ±na sadeleÅŸtirme, evrensel ve milli deÄŸerlerin vurgulanmasÄ±, 2023 vizyonu, Milli EÄŸitim Kalite Belgesi, TÃ¼rkiye Yeterlilikler Ã‡erÃ§evesi, EndÃ¼stri 4.0, STEM (fen, teknoloji, mÃ¼hendislik, matematik) yaklaÅŸÄ±mÄ± gibi konulara uygunluk."