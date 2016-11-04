Yeni mÃ¼fredat iÃ§in 185 bin gÃ¶rÃ¼ÅŸ mercek altÄ±nda

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, 13 Ocak'ta kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan ilkokul, ortaokul, lise ve imam hatip ortaokulu ve liselerinde 51 ders ve 159 sÄ±nÄ±f dÃ¼zeyindeki Ã¶ÄŸretim programÄ±na gelen Ã¶nerileri deÄŸerlendirilmek Ã¼zere 20 Åžubat'ta Ã–ÄŸretim ProgramlarÄ± DeÄŸerlendirme Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Temel EÄŸitim, OrtaÃ¶ÄŸretim ve Din Ã–ÄŸretimi Genel MÃ¼dÃ¼rleri, daire baÅŸkanlarÄ±, uzmanlarÄ± ve Talim Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼yeleri, daire baÅŸkanlarÄ± ve uzmanlarÄ±, taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok ilinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ± ile oluÅŸturulan komisyonun Antalya'daki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bugÃ¼n sona erecek.
13 Ocak-10 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda mufredat.meb.gov.tr internet sitesi Ã¼zerinden yayÄ±nlanan taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±na site Ã¼zerinden 175 bin 354, e-posta adresi Ã¼zerinden de 8 bin 737 olmak Ã¼zere toplam 184 bin 91 gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirildi.
BakanlÄ±k tarafÄ±ndan Antalya'da dÃ¼zenlenen "Ã–ÄŸretim ProgramlarÄ± DeÄŸerlendirme Ã‡alÄ±ÅŸmasÄ±"nda kamuoyundan gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸlerin taslak Ã¶ÄŸretim programlarÄ±na yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na her ders iÃ§in kurulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼.
Komisyonlarca gelen gÃ¶rÃ¼ÅŸlere iliÅŸkin yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerde, ÅŸu temel kriterler ele alÄ±ndÄ±:
"Ã–ÄŸrenciler iÃ§in iÅŸlevsel bilginin Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± saÄŸlama, programlarÄ± gereksiz bilgilerden arÄ±ndÄ±rmak adÄ±na sadeleÅŸtirme, evrensel ve milli deÄŸerlerin vurgulanmasÄ±, 2023 vizyonu, Milli EÄŸitim Kalite Belgesi, TÃ¼rkiye Yeterlilikler Ã‡erÃ§evesi, EndÃ¼stri 4.0, STEM (fen, teknoloji, mÃ¼hendislik, matematik) yaklaÅŸÄ±mÄ± gibi konulara uygunluk."
Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli illerinden yaklaÅŸÄ±k 200 Ã¶ÄŸretmen ve farklÄ± Ã¼niversitelerden 50 akademisyenin de katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulan 51 komisyon tarafÄ±ndan deÄŸerlendirmeye alÄ±ndÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± SaraÃ§, KHK ile ihraÃ§ yaÅŸanan Ã¼niversitelerin Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kullanma izin taleplerini hiÃ§ bekletmeden hatta Ã¼niversitedeki sÃ¼reÃ§lerden Ã§ok daha kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–SYM, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TUS ve STS TÄ±p sÄ±navlarÄ±nÄ±n, referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
YÃ–K Ãœyesi Prof. Dr. ÅžiÅŸman, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de kalÄ±cÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda atÄ±l kalan kontenjanlarÄ±n Suriyeliler iÃ§in deÄŸerlendirilmesi konusunda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi
Ã–ÄŸrenci etÃ¼t merkezlerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemelerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 687 SayÄ±lÄ± KHK ile Ã¶ÄŸrenci etÃ¼t eÄŸitim merkezleri arasÄ±nda standartlara uyan 2 bin 6 merkez, Ã¶zel okula, Ã§eÅŸitli kurslara, Ã¶zel eÄŸitim okuluna, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri kursuna, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezine, Ã¶zel eÄŸitim kurumuna veya Ã¶zel eÄŸitim kursuna dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± yarÄ±n sona eriyor
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, Maliye BakanÄ±mÄ±z ve Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±mÄ±zÄ±n talimatÄ±yla, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta duyuracaÄŸÄ±z, 20 bin Ã¶ÄŸretmenin alÄ±mÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± iÃ§in 165 bin 326 gÃ¶rÃ¼ÅŸ geldi. Bize aktarÄ±lanlar, bir tecrÃ¼benin Ã¼rÃ¼nÃ¼. Bu tecrÃ¼beleri dikkate alarak daha iyi bir mÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸrencilerimizin Ã¶nÃ¼ne koyacaÄŸÄ±z" dedi
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak
MEB 2017 hedeflerini belirledi. MEB, 2017 yÄ±lÄ±nda okul Ã¶ncesi ve ilkokullarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyor.
Ã–SYM'den YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, "Ã§ipli kimlik kartÄ±" ile girmesinin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, tercih baÅŸvurularÄ± KPSS iÃ§in 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS iÃ§in ise 12-21 Temmuz'da yapÄ±lacak
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
Milli EÄŸitim MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin gÃ¼ncellenen mÃ¼fredattaki AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n azalmasÄ± konusundaki eleÅŸtiriler hakkÄ±nda, "Sadece AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k deÄŸil mÃ¼fredattaki kazanÄ±m sayÄ±larÄ± azaldÄ±" dedi
MEB, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ders kitaplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda "yardÄ±mcÄ± kaynak", "test kitabÄ±", "tatil kitabÄ±" gibi adlar altÄ±nda diÄŸer yayÄ±n ve materyallerin okullarda bulundurulmamasÄ± istendi.