11:49, 24 Åžubat 2017 Cuma

AvustralyalÄ± muhalif liderden Filistin'e destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avustralya'da ana muhalefet lideri Bill Shorten, Filistin halkÄ±nÄ±n kendi devletlerine sahip olma hakkÄ±nÄ± desteklediklerini sÃ¶yledi.

SkyNews'in haberine gÃ¶re, Avustralya Ä°ÅŸÃ§i Partisinin (ALP) lideri Shorten, Ã¼lkede resmi temaslarda bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile Sydney'de bir araya geldi.

Haberde, yaklaÅŸÄ±k bir saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Shorten'Ä±n BatÄ± Åžeria'daki yerleÅŸimlerle ilgili partisinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã§ok aÃ§Ä±k ve net olarak dile getirdiÄŸi bildirildi.

Shorten, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ÅŸÃ§i Partisinin iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me verdiÄŸi desteÄŸi ifade ettiklerini aktararak, "Ä°srail'in sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra Filistin halkÄ±nÄ±n kendi devletlerine sahip olma hakkÄ±nÄ± destekliyoruz. YerleÅŸim birimlerinin ve geniÅŸlemelerin barÄ±ÅŸa giden yolu engellediÄŸini ve sÃ¼rece zarar verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã§ok aÃ§Ä±k ve net olarak ifade ettik." dedi.

ALP'nin Ã¶ne Ã§Ä±kan isimleri Mark Dreyfus, Penny Wong, Michael Danby'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°ÅŸÃ§i Partili eski baÅŸbakanlar Bob Hawke ve Kevin Rudd, eski dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± Bob Carr ve Gareth Evans, Netanyahu'nun ziyareti esnasÄ±nda partiye Filistin devletini tanÄ±ma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.