11:55, 24 Åžubat 2017 Cuma

Peru'da trafik kazasÄ±: 15 Ã¶lÃ¼, 9 yaralÄ±





GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerinden Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelen trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Amerika Ã¼lkelerindenÂ Peru'nun La Libertad bÃ¶lgesinde meydana gelenÂ trafik kazasÄ±nda 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 9 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Peru Ulusal Polis TeÅŸkilatÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸkent Lima'nÄ±n kuzeyindeki La Libertad bÃ¶lgesinde Pan-Amerikan karayolunda bir kamyonet, minibÃ¼s ve motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. MinibÃ¼sÃ¼n ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kazada 15 kiÅŸi olay yerinde Ã¶ldÃ¼, 9 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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