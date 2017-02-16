12:01, 24 Åžubat 2017 Cuma

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, beraberindeki isimlerle birlikte Kilis'teki karargahta incelemeler yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akarâ€™Ä±n Kilisâ€™te El Bab harekatÄ±nÄ±n komuta edildiÄŸi ana karargahaÂ giderek, El Bab iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama tarama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi alÄ±yor.

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