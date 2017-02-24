11:59, 24 Åžubat 2017 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m: DEAÅž ile tek mÃ¼cadele eden TÃ¼rkiye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼nya DEAÅž ile mÃ¼cadele ediyormuÅŸ gibi davranÄ±yor. GerÃ§ekte mÃ¼cadele eden yok. Tek mÃ¼cadeleyi veren TÃ¼rkiye. FÄ±rat KalkanÄ± ile elhamdÃ¼lillah Bab'Ä± da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler." ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸtu.

''Ä°Åž Ã‡OK, AÃ‡ILIÅž Ä°Ã‡Ä°N ZAMAN YOK''

TÃ¼rkiye'ye yakÄ±ÅŸan 120 tesisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtireceklerini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinin bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var, iÅŸ Ã§ok, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in zaman yok. Onun iÃ§in yÃ¼zer yÃ¼zer, 2 yÃ¼zer 2 yÃ¼zer paket, demet yapÄ±yoruz Ã¶yle aÃ§Ä±yoruz. Eskiden, o zayÄ±f iktidarlar dÃ¶neminde 'Ya bir ÅŸey bulun da aÃ§alÄ±m, bir Ã§eÅŸme yok mu? Bir ÅŸey bulun, oraya geleceÄŸim.' Valiyi, kaymakamÄ± behuzur ederlerdi ama Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r ÅŸimdi zaman yok. O kadar Ã§ok eser, o kadar Ã§ok proje var ki hamd olsun" diye konuÅŸtu.



YÄ±ldÄ±rÄ±m, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan tesisler arasÄ±nda, katÄ± atÄ±k depolama ve arÄ±tma tesisinden, temiz hava merkezine ve iÃ§me suyu ÅŸebekelerine varÄ±ncaya kadar birÃ§ok yatÄ±rÄ±mÄ±n bulunduÄŸu, ayrÄ±ca 340 Ã§evre temizlik aracÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitli belediyelere hibe edileceÄŸi bilgisini verdi.

81 Ä°LE 955 MÄ°LYON LÄ°RALIK YATIRIM

YÄ±ldÄ±rÄ±m, sokaklarÄ± sÃ¼pÃ¼ren temizlik araÃ§larÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Eskiden bizim sokaÄŸÄ±n Ã§Ã¶pÃ§Ã¼leri vardÄ±. Ã‡alÄ± sÃ¼pÃ¼rgesi, bir kÃ¼rek sapÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette, sÃ¼pÃ¼rÃ¼rken ortalÄ±k toz duman. Temizlik yapayÄ±m derken, etrafÄ± toz duman iÃ§inde bÄ±rakÄ±rdÄ±. Åžimdi makinenin Ã¼zerinde keyfini bozmadan sÃ¼pÃ¼rÃ¼yor. KaldÄ±rÄ±mlarla yol arasÄ±nda biriken ne var ne yok toplayÄ±p, deposuna atÄ±yor. AyrÄ±ca 20 bin Ã§Ã¶p konteynerinin daÄŸÄ±tÄ±mÄ± da yapÄ±lacak. 81 ilde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan bu projelerin, hizmetlerin, araÃ§larÄ±n ve diÄŸerlerinin toplam bedeli 955 milyon lira. Kaba taslak 1 milyar liradan bahsediyoruz. Åžehirlerimize, ilÃ§elerimize, beldelerimize helali hoÅŸ olsun. Yeter ki Ã§evremiz temiz, ÅŸehirlerimiz daha yaÅŸanabilir marka ÅŸehirler olsun."



Ã‡evreye yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlarÄ±n ne ilk ne de son olduÄŸunu, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n devamÄ±nÄ±n geleceÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Ã§evre ve ÅŸehircilik konusunda farklÄ± bir parti olduÄŸunu vurguladÄ±.



HiÃ§bir partide, bakanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã§evre, ÅŸehir ve kÃ¼ltÃ¼r ile yerel yÃ¶netimlerden sorumlu genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, salonda bulunan AK Parti Ã‡evre, Åžehir ve KÃ¼ltÃ¼rden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã‡iÄŸdem Karaaslan ile Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Erol Kaya'yÄ± tanÄ±ttÄ±.

"BÄ°NALAR BÃœYÃœK, HEYBETLÄ° AMA RUH YOK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã§evreyi ve ÅŸehirciliÄŸi Ã¶nemsediklerini, yÄ±l iÃ§inde aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlar yapmaya ve buna benzer eserleri millete kazandÄ±rmaya devam edeceklerini bildirdi.Â



Antalya Finike, Ã‡anakkale BayramiÃ§, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane KÃ¶se, Mardin Nusaybin, ÅžÄ±rnak Silopi ilÃ§e belediyelerinin Ã§evre temizlik araÃ§larÄ±nÄ±n anahtarÄ±nÄ± vereceklerini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ama bununla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil hepsini vermeye kalksak cumayÄ± zaten kaÃ§Ä±rÄ±rÄ±z, akÅŸama kadar da bitmez" diye konuÅŸtu.



Kastamonu, Samsun ve BartÄ±n'a baÄŸlanarak, oradaki tesislerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± canlÄ± olarak gerÃ§ekleÅŸtireceklerini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, eserlerin ve Ã§evre temizlik araÃ§larÄ±nÄ±n illere, ilÃ§elere ve beldelere hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.



BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:



"Åžehir bir medeniyettir, Medine'den gelir. HacÄ± Bayram, Ankara'nÄ±n manevi mimarÄ±. Ben merak etmeyin, Ã–zhaseki gibi Ã§ok bÃ¶yle vaaza dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeyeceÄŸim. Zaten ona ilmim yetmez. HacÄ± BayramÄ± Veli hazretleri diyor ki 'Ä°nsan ÅŸehri inÅŸa ederken, aslÄ±nda taÅŸÄ±n topraÄŸÄ±n arasÄ±nda kendini de inÅŸa eder. Marifet halkÄ±n, kalbini, ruhunu, benliÄŸini ihya edecek, insana huzur verecek ÅŸehirler imar etmektir.' Åžimdi bir bakÄ±yorsunuz ÅŸehirler inÅŸa ediliyor, Amerika'da, Manhattan denilen yerde. Gidiyorsunuz binalar gÃ¶ÄŸÃ¼n yedi katÄ±na kadar Ã§Ä±kÄ±yor. Binalar bÃ¼yÃ¼k, heybetli ama ruh yok, ruh. Onun iÃ§in biz yatay mimari diyoruz. Dikey mimariden ziyade yatay mimaride daha fazla sÄ±caklÄ±k, daha fazla ruh, daha fazla insanlarÄ±n birbiriyle meÅŸveret etmesi, tanÄ±ÅŸmasÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi var."



HiÃ§bir zaman ÅŸehircilik konusunda "BÃ¶yle geldi, bÃ¶yle gider." anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde olmadÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizim kurucu Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan, belediyecilikten geliyor. BelediyeciliÄŸi iyi bilen ve birÃ§ok hizmete Ä°stanbul'un o zor zamanlarÄ±nda imza atÄ±p, Ä°stanbul'u o Ã§ukurdan, Ã§amurdan ve yol yoksunluÄŸundan kurtarmÄ±ÅŸ ve o dÃ¶nem Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da bugÃ¼nlerin altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmuÅŸtur" dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''Bu tÃ¶renle TÃ¼rkiye'ye yakÄ±ÅŸan 120 adet tesisin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± bir anda gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinin bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var, iÅŸ Ã§ok aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ iÃ§in zaman yok. Onun iÃ§in 100'er 100'er 200'er 200'er paket yapÄ±yoruz Ã¶yle aÃ§Ä±yoruz. O kadar Ã§ok eser proje var ki bugÃ¼n de memleketin her kÃ¶ÅŸesinden tesislerin toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Eskiden bizim sokaÄŸÄ±n Ã§Ã¶pÃ§Ã¼leri vardÄ± Ã§alÄ± sÃ¼pÃ¼rgesi kÃ¼rek sapÄ±na takÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette temizlik yapayÄ±m derken etrafÄ± toz duman iÃ§inde bÄ±rakÄ±rdÄ± ÅŸimdi makinenin iÃ§inde keyfini bozmadan sÃ¼pÃ¼rÃ¼yor. Projelerin toplam bedeli toplam bedeli 955 milyon. Helali hoÅŸ olsun yeter ki Ã§evremiz temiz olsun.

''BÄ°NALAR BÃœYÃœK AMA RUH YOK''

Marifet, insana huzur verecek ÅŸehirler imar etmektir. Amerika'da Manhattan denen yerde binalar arasÄ±nda gÃ¶ÄŸÃ¼n 7 kat yukarÄ±sÄ±na kadar Ã§Ä±kÄ±yor. Binalar bÃ¼yÃ¼k heybetli ama ruh yok. Onun iÃ§in biz dikey mimariden ziyade yatay mimari diyoruz. Daha fazla sÄ±caklÄ±k var, ruh var.

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle temelleri yanlÄ±ÅŸ atÄ±lmÄ±ÅŸ ÅŸehirleri dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°zmir gibi ÅŸehirde KarabaÄŸlar'da da bunu yapacaÄŸÄ±z oranÄ±n da ihalesi olmuÅŸ. Temel atmaya hazÄ±r. Ä°zmir'in yÃ¼zde 62'si bina stoÄŸunun imarsÄ±z kurasÄ±z ve gerekli depreme dayanÄ±klÄ±lÄ±k bakÄ±mÄ±ndan sorunlu. Ä°stanbul keza... BunlarÄ± daha baÅŸtan dÃ¼zgÃ¼n yapsaydÄ±k Ã¶nce alt yapÄ±sÄ± kanalizasyonu garajÄ± sonra binayÄ± yapsaydÄ±k bu iki kere masraf olmayacaktÄ±.

''TÃœRKÄ°YE'DE Ä°LK DEFA Ã‡EVREYE KARÅžI Ä°ÅžLENEN SUÃ‡LARI TCK KAPSAMINA ALDIK''

TÃ¼rkiye'de ilk defa Ã§evreye karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ± TCK kapsamÄ±na aldÄ±k. Kabahatten Ã§Ä±karttÄ±k ceza kanununa dahil ettik.

''Ä°NANMIYORSAN SAY KARDEÅžÄ°M''

15 yÄ±lda 4 milyar fidan diktik. BazÄ±larÄ± itiraz ediyor: 'NasÄ±l olur?' Ä°nanmÄ±yorsan say kardeÅŸim. Biz diktik. Senin de iÅŸin gÃ¼cÃ¼n yoksa say. 15 yÄ±lda yeÅŸil alan miktarÄ±nÄ± ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±k.

''TÃœRKÄ°YE GENELÄ°NDE 184 OVAYI TARIMSAL SÄ°T ALANLARI Ä°LAN ETTÄ°K''

En son aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z karar bereketli topraklara bina yapÄ±yor fabrika yapÄ±yor yazÄ±k gÃ¼nah. KÄ±raÃ§ yerler meralar boÅŸ duruyor. Åžimdi TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir karar aldÄ± TÃ¼rkiye genelinde 184 tane ova var. Bu ovalarÄ± tarÄ±msal SÄ°T alanlarÄ± ilan ediyoruz ettik.

''BÄ°TECEKSÄ°NÄ°Z, BAÅžKA YOLU YOK''

Åžimdi terÃ¶ristler aralarÄ±nda ne konuÅŸuyorlar? 'Bu referandumdan evet Ã§Ä±karsa biz bittik.' Biteceksiniz, baÅŸka yolu yok.

''TEK MÃœCADELE EDEN TÃœRKÄ°YE''

DÃ¼nyada aynÄ± anda 3 tane terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadele eden baÅŸka Ã¼lke gÃ¶sterin bana. FETÃ–, PKK, DEAÅž'la aynÄ± anda mÃ¼cadele ediyoruz. DÃ¼nya DEAÅž ile mÃ¼cadele ediyormuÅŸ gibi davranÄ±yor. GerÃ§ekte mÃ¼cadele eden yok. Tek mÃ¼cadeleyi veren TÃ¼rkiye. FÄ±rat KalkanÄ± ile elhamdÃ¼lillah Bab'Ä± da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼ler.

''O GEMÄ°LERÄ° KARADAN DENÄ°ZE Ä°NDÄ°RDÄ°, ONUN TORUNLARI DA...''

Mavi bayraklÄ± sahil sayÄ±mÄ±zÄ± 127'den 444'e Ã§Ä±kardÄ±k, dÃ¼nyada ikinciyiz. Bu millet Fatih'in torunlarÄ± o gemileri karadan denize indirdi onun torunlarÄ± da trenleri arabalarÄ± denizin altÄ±ndan karaya Ã§Ä±kardÄ±. FarkÄ±mÄ±z bu.

''BAÅžIMIZDA RECEP TAYYÄ°P ERDOÄžAN OLMASA NASIL YAPACAÄžIZ?''

Milletin duasÄ± olmasa, baÅŸÄ±mÄ±zda Recep Tayyip ErdoÄŸan olmasa nasÄ±l yapacaÄŸÄ±z? Bu bir ekip iÅŸi. Ekip ruhuyla bÃ¼tÃ¼n bu iÅŸler yapÄ±ldÄ±.

ANAYASA REFERANDUMU

16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz. Sanki Ã¶lÃ¼m kalÄ±m meselesi sanki genel seÃ§im oluyor. SeÃ§imi daha kasÄ±mda yaptÄ±k. SeÃ§im filan yok bu bir referandum. Mevcut sistem cumhuriyet kuruldu parlamenter sistem. 1923'ten bu tarafa bir bak sÃ¼rekli problem. Problem iki yerde Ã§Ä±kÄ±yor, zayÄ±f iktidarlarda ve CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde.''

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