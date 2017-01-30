12:11, 24 Åžubat 2017 Cuma

Konut satÄ±ÅŸlarÄ± Ocak'ta arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik KurumuÂ (TÃœÄ°K) bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±na iliÅŸkinÂ konut satÄ±ÅŸÂ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, geÃ§en ay satÄ±ÅŸ sonucu el deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ±, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 12,8 artarak 84 bin 556'dan 95 bin 389'a yÃ¼kseldi. Konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda, Ä°stanbul 15 bin 807 konutla en yÃ¼ksek payÄ± (yÃ¼zde 16,6) aldÄ±. Ä°stanbul'u, 10 bin 686 konut satÄ±ÅŸÄ±yla (yÃ¼zde 11,2) Ankara, 5 bin 665 konut satÄ±ÅŸÄ±yla (yÃ¼zde 5,9) Ä°zmir izledi. En az satÄ±ÅŸ olan iller ise 8 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan, 48 konutla ÅžÄ±rnak olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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