Hasta ÅŸikayetleri iÃ§in 'WhatsApp' hattÄ±

DiyarbakÄ±r'daki hastalar ÅŸikayetini "WhatsApp Destek HattÄ±" ile Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuyor.
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'daÂ Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerinin hÄ±zla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerinin yerine getirilmesi iÃ§in 7 gÃ¼n 24 saat geÃ§erli "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu. Uygulama ile hastalar 0507 086 21 21 numaralÄ± telefon hattÄ±na ÅŸikayetlerini, Ã¶nerilerini iletebiliyor. "WhatsApp Destek HattÄ±" bu yÃ¶ntemle ÅŸikayetleri Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacak hastalardan tam not aldÄ±.
1 Åžubat'tan bu yana 14 kamu saÄŸlÄ±k tesisinde baÅŸlayan hizmet, hedeflenen hasta memnuniyetine ulaÅŸtÄ±. Hatta bildirimde bulunan 20'ye yakÄ±n hastanÄ±n sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.
DiyarbakÄ±r Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Mehmet ÅžÃ¼krÃ¼ Budak AA muhabirine, kendilerine destek hattÄ±ndan ulaÅŸan hastalara gereken yardÄ±mÄ±n sunulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Budak, vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerine iliÅŸkin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±, taleplerini 7 gÃ¼n 24 saat genel sekreterliÄŸe iletebileceÄŸini vurgulayarak, amaÃ§larÄ±nÄ±n ellerinden gelen her imkanÄ± kullanarak hastalara verilen saÄŸlÄ±k hizmetlerini daha da iyi hale getirmek, saÄŸlÄ±k hizmetlerinde memnuniyeti artÄ±rmak olduÄŸunu aktardÄ±.Â
"WhatsApp hattÄ±ndan bize mesaj atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda anÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m yoluna gidiyor, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ilgili birimlerimize ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz." diyen Budak, bu ÅŸekilde baÅŸhekimlerin ivedilikle sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Budak, hattÄ±n temel gayesinin vatandaÅŸÄ±n hizmet alÄ±rken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anÄ±nda Ã§Ã¶zmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak olduÄŸuna iÅŸaret ederek, saÄŸlÄ±k hizmetinin kalitesini bir nebze daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
HattÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kamu hastanelerinden DiyarbakÄ±r AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi BaÅŸhekimi Kamuran Tan, WhatsApp Destek HattÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla ilgili deÄŸil, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebilmeleri iÃ§in de oluÅŸturulduÄŸunu vurguladÄ±.
Tan, uygulama ile vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayetlerini Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iletebileceÄŸini ve sorunlara hÄ±zla mÃ¼dahale edilebileceÄŸini dile getirerek, "Daha Ã¶nce hastalarÄ±mÄ±z ÅŸikayetleriyle ilgili bize baÅŸvurabiliyordu. Ancak bu uygulama sayesinde problemler anÄ±nda genel sekreterimize oradan da bize iletiliyor. Bizler de konuya hemen mÃ¼dahale edebileceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Hastaneden hizmet alan Rojbin YÄ±lmaz, artÄ±k hastanede karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± sorunlarÄ± iletebilecekleri bir mesajlaÅŸma hattÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Bu sayede sorunlarÄ±n daha hÄ±zlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸin dile getiren YÄ±lmaz, uygulamada emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.
Ramazan GÃ¼n, WhatsApp iletiÅŸim uygulamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k veya diÄŸer kamu kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu belirtti.
Herkese uygulamayÄ± kullanmasÄ±nÄ± tavsiye eden GÃ¼n, "Bu hizmeti duyduÄŸum zaman Ã§ok sevindim. VatandaÅŸ olarak bu hizmetten yararlanmamÄ±z gÃ¼zel olacak." dedi.
YaÅŸar Urak ise hastaneye geldiÄŸinde hattÄ±n uygulamada olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini iÅŸaret ederek, hizmetten Ã§ok memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HattÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± dile getiren Urak, "KeÅŸke daha Ã¶nce hastanelerde bu uygulama sÃ¶z konusu olsaydÄ±." ifadesini kullandÄ±.
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, tanÄ±ma-tenfiz davasÄ± aÃ§malarÄ±na gerek kalmaksÄ±zÄ±n birlikte baÅŸvurarak nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil yaptÄ±rmalarÄ± halinde, TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ kabul edilecek
Amerikan Ãœreme TÄ±bbÄ± Cemiyeti ile Hacettepe Ãœniversitesince yapÄ±lan iki ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, tÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, dÄ±ÅŸ gebelik, kÄ±sÄ±rlÄ±k ve erken menopoz riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eÅŸinizin hatta Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n psikolojik ve fizyolojik saÄŸlÄ±klarÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluÄŸu ve evlilik doyumunu da getirir"
TÃ¼rkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesi olan Mersin Åžehir Hastanesinde 2 gÃ¼nde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Ã–lmez,"Sadece yÃ¼zde 5-10 kanserin ailesel iliÅŸkisi bilinir, Ã§oÄŸu sporadiktir ve aile iliÅŸkisi yoktur" dedi
Ani hava deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na sebep oluyor
Nefes darlÄ±ÄŸÄ±, Ã§arpÄ±ntÄ±, depresyon gibi belirtilerle kendini gÃ¶sterebilen kalp yetersizliÄŸi, tek baÅŸÄ±na bir hastalÄ±k olarak deÄŸil; kalp krizi, yÃ¼ksek tansiyon, kalp kapaÄŸÄ± ve kalp kasÄ± hastalÄ±klarÄ±, diyabet, kronik bÃ¶brek yetersizliÄŸi ve akciÄŸer hastalÄ±klarÄ± gibi farklÄ± rahatsÄ±zlÄ±klar sonucu olarak ortaya Ã§Ä±kabiliyor
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ã‡elik, Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡iÄŸ sÃ¼t satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± gibi bir durum kesinlikle sÃ¶z konusu deÄŸil" ifadesini kullandÄ±