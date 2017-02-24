GÃ¼ncelleme: 02:35, 25 Åžubat 2017 Cumartesi

Hasta ÅŸikayetleri iÃ§in 'WhatsApp' hattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'daki hastalar ÅŸikayetini "WhatsApp Destek HattÄ±" ile Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuyor.

DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'daÂ Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerinin hÄ±zla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerinin yerine getirilmesi iÃ§in 7 gÃ¼n 24 saat geÃ§erli "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu. Uygulama ile hastalar 0507 086 21 21 numaralÄ± telefon hattÄ±na ÅŸikayetlerini, Ã¶nerilerini iletebiliyor. "WhatsApp Destek HattÄ±" bu yÃ¶ntemle ÅŸikayetleri Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacak hastalardan tam not aldÄ±.

1 Åžubat'tan bu yana 14 kamu saÄŸlÄ±k tesisinde baÅŸlayan hizmet, hedeflenen hasta memnuniyetine ulaÅŸtÄ±. Hatta bildirimde bulunan 20'ye yakÄ±n hastanÄ±n sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturuldu.

"MEAJ ATILDIÄžINDA ANINDA Ã‡Ã–ZÃœM YOLUNA GÄ°DÄ°YOR"

DiyarbakÄ±r Kamu Hastaneleri BirliÄŸi Genel Sekreteri Mehmet ÅžÃ¼krÃ¼ Budak AA muhabirine, kendilerine destek hattÄ±ndan ulaÅŸan hastalara gereken yardÄ±mÄ±n sunulduÄŸunu sÃ¶yledi.

Budak, vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerine iliÅŸkin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±, taleplerini 7 gÃ¼n 24 saat genel sekreterliÄŸe iletebileceÄŸini vurgulayarak, amaÃ§larÄ±nÄ±n ellerinden gelen her imkanÄ± kullanarak hastalara verilen saÄŸlÄ±k hizmetlerini daha da iyi hale getirmek, saÄŸlÄ±k hizmetlerinde memnuniyeti artÄ±rmak olduÄŸunu aktardÄ±.Â

"WhatsApp hattÄ±ndan bize mesaj atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda anÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m yoluna gidiyor, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ilgili birimlerimize ulaÅŸtÄ±rÄ±yoruz." diyen Budak, bu ÅŸekilde baÅŸhekimlerin ivedilikle sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Budak, hattÄ±n temel gayesinin vatandaÅŸÄ±n hizmet alÄ±rken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anÄ±nda Ã§Ã¶zmek ve onlara en iyi hizmeti sunmak olduÄŸuna iÅŸaret ederek, saÄŸlÄ±k hizmetinin kalitesini bir nebze daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

"KONUYA HEMEN MÃœDAHALE EDEBÄ°LECEÄžÄ°Z"

HattÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kamu hastanelerinden DiyarbakÄ±r AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkezi BaÅŸhekimi Kamuran Tan, WhatsApp Destek HattÄ±nÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla ilgili deÄŸil, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebilmeleri iÃ§in de oluÅŸturulduÄŸunu vurguladÄ±.

Tan, uygulama ile vatandaÅŸÄ±n ÅŸikayetlerini Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iletebileceÄŸini ve sorunlara hÄ±zla mÃ¼dahale edilebileceÄŸini dile getirerek, "Daha Ã¶nce hastalarÄ±mÄ±z ÅŸikayetleriyle ilgili bize baÅŸvurabiliyordu. Ancak bu uygulama sayesinde problemler anÄ±nda genel sekreterimize oradan da bize iletiliyor. Bizler de konuya hemen mÃ¼dahale edebileceÄŸiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BU HÄ°ZMETÄ° DUYDUÄžUM ZMAN Ã‡OK SEVÄ°NDÄ°M"

Hastaneden hizmet alan Rojbin YÄ±lmaz, artÄ±k hastanede karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± sorunlarÄ± iletebilecekleri bir mesajlaÅŸma hattÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu sayede sorunlarÄ±n daha hÄ±zlÄ± Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸin dile getiren YÄ±lmaz, uygulamada emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

Ramazan GÃ¼n, WhatsApp iletiÅŸim uygulamasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k veya diÄŸer kamu kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n memnuniyet verici olduÄŸunu belirtti.

Herkese uygulamayÄ± kullanmasÄ±nÄ± tavsiye eden GÃ¼n, "Bu hizmeti duyduÄŸum zaman Ã§ok sevindim. VatandaÅŸ olarak bu hizmetten yararlanmamÄ±z gÃ¼zel olacak." dedi.

YaÅŸar Urak ise hastaneye geldiÄŸinde hattÄ±n uygulamada olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini iÅŸaret ederek, hizmetten Ã§ok memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. HattÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± dile getiren Urak, "KeÅŸke daha Ã¶nce hastanelerde bu uygulama sÃ¶z konusu olsaydÄ±." ifadesini kullandÄ±.